I del gjoksi jashtë, Dua Lipa: Gjithçka është në rregull! (Foto)

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa ka shkaktuar një sërë reagimesh me një foto të publikuar së fundmi në rrjetin social “Instagram”, ku i kanë dalë tërësisht hiret. Kjo duket se ka ndodhur në një farë mënyre me vullnetin e saj të lirë, pasi kishte zgjedhur të vishte një fustan me model “të rrezikshëm”, sikurse e ka cilësuar edhe ajo në postim.

“V është e rrezikshme, por gjithçka është në rregull”-ka shkruar Dua krahas fotos së publikuar. Me shkronjën V i referohet modelit që ka busti i fustanit.

Dua do e ketë pëlqyer tmerrësisht shumë fotografinë, pasi pavarësisht ekspozimit të tepërt, ajo është kujdesur që ta mbulojë gjoksin me një yll të zi dhe thjesht ta ndajë atë me ndjekësit e saj.

Etiketa: Dua Lipa