“I dënuar për dhunë në familje”/ Fatmir Koleci tentoi vetëvrasjen në qeli tre vite më parë

Fatmir Koleci, i dyshuar si autor i vrasjes së Vladion Filopatit dhe ish-bashkëshortes së tij Esmeralda Filopati këtë mbrëmje, ka qenë i dënuar me burg për “Dhunë në familje” tre vite më parë. Burime për Mapo.al, bëjnë me dije se Koleci ka tentuar vetëvrasjen me thikë teksa vuante dënimin në qeli, por shpëtoi pas ndihmës që iu dha.

Fatmir Koleci njihej si njeri problematik. Disa herë ka tentuar edhe vrasjen e ish-bashkëshortes me mjet prerës. Kjo e fundit është shpëtuar nga disa banorë të fshatit në Rrëshen. Mapo.al mëson se kjo ishte dhe arsyeja e divorcit mes çiftit, dhuna.









Si ndodhi vrasja e motër dhe vëlla këtë mbrëmje në Rrëshen?

Fillimisht Fatmir Koleci ka rrëmbyer armën e zjarrit dhe është nisur drejt familjes Filopati, ku ndodhej dhe ish-bashkëshortja e tij. Në derën e shtëpisë ka dalë vëllai i kësaj të fundit, Vladion Filopati, i cili është konfliktuar fillimisht me Kolecin.

Më pas ka dalë dhe Esmeralda e cila është përfshirë në konflikt. Në këtë moment, Fatmir Koleci ka qëlluar me armë zjarri duke lënë të vdekur në oborr të shtëpisë, ish-bashkëshorten Esmeralda, dhe ish-kunatin e tij Vladion Filopati. Kujtojmë se viktima Esmeralda Filopati ishte nënë e tre fëmijëve.

