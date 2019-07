I fshinë foton e vajzës për nudizëm, ‘shpërthen’ Aulona Musta

Ju sugjerojme

Moderatorja Aulona Musta është revoltuar së fundmi pasi “Instagram”- i ka fshirë një foto për nudizëm, ku subjekt ishte vajza e saj Amara. Duke mos qenë e informuar për politikat e rrjetit social, Aulona i është kundërvënë dy ndjekësve të saj kritikë, duke i cilësuar këta të fundit si autorët që fshihen pas këtij veprimi.

“Tani, unë realisht nuk e di sa i sëmurë psiqik duhet të jesh që t’i bësh report një fotoje të mrekullueshme ku Amara ka dalë me babain e saj, duke i treguar përralla, me arsyen që Amara, një vajzë 4 vjeçe s’ka veshur reçipeta. Instagrami sapo e fshiu këtë foto me pretekstin se kishte nudity dhe pamje të pahijshme për “Instagram”. I mean, WHAT THE FUCK!

Duke qenë se mua ma fshiu “Instagram”-i foton, nëse dikush nga gjithë ndjekëset që kanë komentuar me ato dy të semurat psiqike që thoshin se është turp të dali vajza kështu, nëse i keni emrat, ju lutem të m’i jepni që t’i bëjmë të dyja faqeve një report kolektiv. Sepse qenie si ato që e bëjnë të shemtuar “Instagram”-in, duhet të zhduken që këtu”-ka shkruar Aulona Musta, duke shkaktuar shumë reagime.

Në vazhdën e komenteve pati edhe ndarje të eksperiencave të ngjashme, të cilat rikonfirmuan se është vetë “Instagram”-i që nuk lejon publikimin e fotografive të fëmijëve të zhveshur.

