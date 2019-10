I hapi rrugë Reformës në Drejtësi, Nuland rikthehet në Tiranë

Është rikthyer në Tiranë, ish- zevendës sekretarja amerikane e shtetit, Viktoria Nuland. Ajo ka ardhur si e ftuar në 10 vjetorin e themelimit Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Në këtë aktivitet mori pjesë dhe lideri demokrat Lulzim Basha.

Në një status në facebook, Basha e cilëson znj. Nuland një mike me vlera.

“Shqiptarëve sot u duhet të zgjedhin nëse do të marrin rrugën e vlerave amerikane të lirisë, zhvillimit dhe transparencës. Apo do vazhdojmë të ngecim në rrugën e tanishme, me marshin në indietro?

Së bashku me miq të vyer të Shqipërisë si Zonja Nuland, patëm mundësinë të diskutojmë çështje dhe ide të rëndësishme për të ardhmen, gjatë ceremonisë së 10 vjetorit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Përpara na pret një punë kolosale, me reforma dhe ndryshime të mëdha për të nxjerrë në pah potencialin e jashtëzakonshëm të shqiptarëve!”