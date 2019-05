I humbët nga ekrani, momentet pikante të protestës së opozitës/FOTO

Ju sugjerojme

Protesta e gjashtë kombëtare e opozitës përpara Kryeministrisës dominohej nga pankartat ironizuese për qeverinë dhe Edi Ramën. Nuk mungonin as flamujt e SHBA, BE-së dhe Gjermanisë. Moment interesant ishte edhe lëshimi në qiell i 500 balonave ku shkruhej “Rama ik”, ndërsa në disa tepsi ishin stampuar fotot e Ramës dhe mbi to hidheshin para. MAPO sjell me foto gjithçka ndodhi gjatë dy orëve të protestës nga Kryeministria te ndërtesa e Parlamentit.

Tubimi kaloi në paqe dhe nuk u shënuan incidente. Në përfundim, mesazhi i Lulzim Bashës ishte i qartë, ka ardhur koha për zgjidhje politike. Ndërkohë që kanë nisur përgatitjet për protestën e ardhshme, atë të premtes së 31 majit.

