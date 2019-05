I jep gji në publik Zërit, Elita iu kthehet atyre që ofendohen

Ju sugjerojme

Moderatorja kosovare Elita Rudi duket se është nga ato nëna që nuk ngurrojnë ta ushqejnë fëmijën e tyre me gji në publik. Krahas fotografisë së postuar në rrjetin social “Instagram”, ku shfaqet duke e ushqyer Zërin me qumësht gjiri me shumë gjasa në një bar-kafe, Elita i është drejtuar me pak fjalë të gjithë atyre personave që janë kundër kësaj gjëje.

“Nëse gjidhënia të ofendon, je i lirë të vendosësh një kuvertë në kokë. Është e drejta e fëmijës tim për t’u ushqyer!”-ka shkruar ajo.

Moderatorja zbuloi pak kohë më parë përmes një postimi në “Insta Story” se e ushqen ende vogëlushin me qumësht gjiri dhe kjo foto e vërteton më së miri pohimin e saj.

https://www.instagram.com/p/ByC7u96FrrM/

