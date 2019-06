“I kujt je ti?”/ Moderatorja flirton haptazi me të dashurin boksier

Ju sugjerojme

Moderatorja e emisionit “Ditë e Re”, Dajana Shabani, tanimë nuk ngurron t’i shprehë publikisht dashurinë partnerit të saj të ri. Teksa ky i fundit ka publikuar në rrjetin social “Instagram” një foto ku shihet duke triumfuar në ring pas një dyluftimi, Dajana i ka shtruar pyetjen: “I kujt je ti mor çun?”

Duke treguar kësisoj edhe krenarinë që ndjen karshi tij, Dajana nuk ka ngelur pa një përgjigje. “Ti je e shtetit tim”-i ka shkruar Maloku.

Dajana Shabani doli hapur me historinë e saj të dashurisë me Kamer Malokun, pasi u bë publik lajmi se ishte divorcuar nga bashkëshorti, me të cilin ka edhe një vajzë 3-vjeçare.

