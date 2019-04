I moshuari që duket si 20-vjeçar: Ja sekreti i “rinisë”

Ju sugjerojme

Hu Hai është 68 vjeç, por tregon 20 vjeç. Është zgjedhur si “Gjyshi Më Modern” dhe u bë i famshëm në të gjithë Kinën për mënyrën se si arriti të qëndronte i ri pavarësisht moshës. Duke e parë atë, ju mendoni se po flisni me një djalë të ri, por Hu Hai ka lindur në vitin 1950. Babai i vdiq kur ishte shumë i ri dhe ai u rrit me motrat e tij në Shangai. Që kur ishte fëmijë praktikoi shumë sporte dhe pasioni i tij për aktivitetin fizik ishte sekreti i pamjes së mrekullueshme.

Në Kinë ai u bë i famshëm pasi mori pjesë në një shfaqje talentesh të dedikuar për të moshuarit. Askush, midis publikut dhe jurisë, besonte se Hu Hai ishte vërtet 68 vjeç. Duke e parë atë, ai me të vërtetë duket si një djalë 20 vjeç dhe shumë njerëz pyesin se si arriti të qëndronte kaq i ri.

Sipas të moshuarit, sekreti i tu ndjerit i ti ka të bëjë me qëndrimin mendor dhe në mënyrën me të cilën përballet jeta. “Të gjithë do të jenë të vjetër një ditë, nuk ka asnjë mënyrë për të shmangur atë – shpjegoi ai gjatë një interviste-. Por në qoftë se ndiheni të vjetër dhe jeni vetëm duke pritur vdekjen dhe nuk doni të mësoni ose eksperimentoni gjëra të reja, jeni vërtet të vjetër, pavarësisht moshës suaj “.

“Unë mendoj se mosha ime mendore gjithmonë do të jetë 20 vjeç – tha Hu Hai -. Pavarësisht nga ajo që thonë të tjerët, unë jam 20 vjeç. Unë mund të bëj atë që bëjnë 20-vjeçarët. Rinia është një lloj qëndrimi dhe nëse ke pasion dhe kuriozitet, mund të jetosh një jetë tjetër “.

Përveç kësaj, 68-vjeçari gjithashtu praktikon sporte të ndryshme, duke përfshirë yoga, dhe është një tifoz i meditimit. Së fundi, çdo ditë ai qëndron kokëposhtë për disa minuta. Sipas Hu Hai është mjeti i përsosur për të eliminuar rrudhat dhe për të parandaluar humbjen e flokëve. Së fundmi, ai kujdesen shumë për dietën dhe përdor në veçanti pilulat e kolagjenit.

