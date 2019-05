I nënshtrohet një operacioni, Eros Ramazzotti anulon turin botëror

Ju sugjerojme

Eros Ramazzotti ka anuluar turin botëror për shkak se është detyruar t’i nënshtrohet një operacioni për kordat vokale. Lajmi është bërë i ditur nga vetë këngëtari italian, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”. Ai ka publikuar gjithashtu një foto nga Hamburgu, Gjermani, ku duket së bashku me mjekun që do ta operojë.

“Më vjen keq për fansat e mi në Amerikën Veriore, Qendrore dhe Amerikën e Jugut. Të gjithë këtë do ta rikuperoj në vitin që vjen”-ka shkruar Ramazzotti, të cilit do t’i duhet të shkëputet për disa muaj nga muzika.

Eros Ramazzotti e filloi turin në muajin shkurt dhe performoi në disa shtete të Europës. Konkretisht, “Il Vita ce n’e” nisi me debutimin e tij në Mynih, më 17 shkurt. Me 80 koncerte në total, të cilat do të mbaheshin në mbarë botën, Ramazzotti do të festonte 35 vjetorin e karrierës së tij si këngëtar.

