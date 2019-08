I nxehti afrikan rikthehet sërish? Çfarë parashikojnë sinoptikanët

Ju sugjerojme

Ndërsa pasditen e së mërkurës, siç ishte paralajmëruar, ranë disa pika shi, duket se vapa nuk ka ikur ende përfundimisht. Nga dita e premte dhe në fundjavë pritet që retë të ikin dhe vendi do jetë në ndikimin e motit të kthjellët.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, nesër temperaturat do të arrijnë deri në 34 gradë celsius në vendet e ulta.

Ndërsa ditët e ardhshme priten sërish masa ajrore me origjinë afrikane, por gjithsesi temperaturat nuk do të arrijnë shifrat e para disa ditëve, pra mbi 40 gradë. Ato do të arrijnë në vlera maksimale deri në 35 gradë celsius javën e ardhshme.

Etiketa: I nxehti Afrikan