I nxorrën foto me ish-at, Georgina: Si e pres në shtrat Cristianon

Ju sugjerojme

Partnerja e Cristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez ka vendosur t’i përgjigjet sulmit të medias portugeze “Correio Da Manha” në një mënyrë mjaft ‘diplomatike’. Ajo ka postuar së fundmi në rrjetin social “Instagram” një foto ku duket në një pozicion mjaft provokues dhe krahas saj ka shkruar: “Kur një shoqe më thotë: Është duke ardhur yt burri yt, sillu normalisht. Ndërsa unë…”, duke treguar kështu mënyrën sesi e pret babain e vajzës së saj kur ai kthehet nga ndeshjet jashtë Torinos.

Ditën e djeshme, “Correio Da Manha”, e cila njihet për sulmet e vazhdueshme përkundrejt yllit portugez, i publikoi 25-vjeçare disa foto të së kaluarës, ku shfaqej me personat me të cilët ka qenë e lidhur përpara se të lidhej me sulmuesin e Juventusit.

Etiketa: Correio Da Manha