I ofendoi rëndë familjen, ja çfarë i punon ndjekëses Linda Halimi

Këngëtarja Linda Halimi u bë muajin e kaluar nënë e një vajze, të cilën e pagëzoi me emrin Kaimana. Ndonëse periudhën e shtatzënisë e mbajti të fshehtë, ajo nuk ngurron tanimë të postojë në rrjetin social “Instagram” fotografi të familjes së saj të vogël. Ndërkohë, martesa e saj me Davon Edwards vijon të kritikohet për të vetmin fakt se ky i fundit është një njeri me ngjyrë.

Një ndjekëse e ka pyetur Lindën në “Insta Story” nëse babai i saj është gëzuar me familjen e re që ka krijuar këngëtarja, ndërsa kjo e fundit i është kthyer: “Në fakt, shumë! Pse nuk e pyet personalisht meqë po të intereson kaq shumë?”, duke etiketuar më tej të atin në koment.

Mirëpo, ndjekësja i është kthyer Lindës me ofendime të rënda. Fill pas tyre, këngëtarja i ka publikuar emrin para syve të qindra ndjekësve, si për të treguar se nuk është ndikuar aspak nga fjalët e saj. “Situatë e rëndë kjo”– ka shkruar Linda krahas postimit, duke e shoqëruar me emoji duke qeshur.

