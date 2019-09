I plagosën vëllanë, kryebashkiaku i Bulqizës: S’ka lidhje me postin tim

Ju sugjerojme

Kryetari i Bashkisë së Bulqizës, socialisti Lefter Alla shprehet se ngjarja ku vëllai i tij mbeti i plagosur me armë zjarri, nuk ka lidhje me postin e tij. 47-vjeçari që ka marrë mandatin e kryetarit të bashkisë në fillim të muajit gusht, thotë se “gjithçka ka qenë një konflikt i çastit”. Lefter Alla ishte një nga të paktët kryetarë bashkie që mori detyrën në mënyrë paqesore, për shkak se paraardhësi ishte nipi i tij.

Ngjarja

Vangjel Alla, 41 vjeç, vellai i kryetarit të Bashkisë në Bulqizë u dërgua në Spitalin e Bulqizës në orët e para të së mërkurës, pasi në trup kishte një plagë të shkaktuar me armë zjarri.

Sipas policisë, gjithçka ka ndodhur në një lokal në qendër të qytetit, në orën 02:40. Si autor i dyshuar për plagosjen është identifikuar Ilir Dani, 31- vjeçar që rezulton person me precedentë penal.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:40 në ambientet e një lokali në qytetin e minatorëve, ku mes 31-vjeçarit Dani dhe vëllait të kryetarit të Bashkisë Bulqizë, Lefter Alla, ka pasur fillimisht një zënkë verbale që përfundoi me të shtëna me armë.

Policia lokale bën të ditur se autori i dyshuar i kësaj ngjarjeje është person me precedent të mëparshëm kriminal. Ai është larguar nga vendngjarja së bashku me shtetasin D.S. 24 vjeç, të dy të shpallur në kërkim. “Policia e Bulqizës, në bashkëpunim me Specialistët për Hetimin e Krimit në Dibër, është vënë në kërkim për kapjen e autorëve të plagosjes dhe kanë ngritur postblloqe për prangosjen e tyre”.

Burime pranë Policisë bëjnë të ditur se, 31-vjeçari ka precedentë për konflikte që kanë të bëjnë me kromin. Nisur nga kjo, përveç konfliktit të çastit, po hetohet dhe në pista të tjera.

Gjatë viteve të fundit, në qytetin e Bulqizës ka pasur një numër të madh krimesh që kanë ardhur për shkak të konflikteve për kontrollin e kromit.

