I publikuan videon intime, Scherzinger bie sërish pre e hacker-ave

Këngëtarja e njohur Nicole Scherzinger është përballur për të dytën herë me një sulm hackerash. Dikush i ka vjedhur llogarinë personale në rrjetin social “Instagram”, si dhe i ka publikuar një foto ku i shfaqet fytyra ngjitur me trupin e një modeleje thuajse të zhveshur.“Ju dua të gjithëve”-shkruhej krahas fotografisë. Postimi qëndroi në llogari të këngëtares për 20 minuta, më pas u fshi.

Scherzinger nuk ka reaguar lidhur me këtë incident. Risjellim në vëmendje se ish anëtarja e grupit Pussycat Dolls u përball gjatë këtij viti edhe me publikimin në rrjet të një videoje intime me ish-partnerin e saj Lewis Hamilton.

Etiketa: Nicole Scherzinger