‘T’i theva dhëmbët’/ Romeo Veshaj kërcënon gazetarin, tenton ta marri në makinë (Video)

Romeo Veshaj është konfliktuar mjaft ashpër me gazetarin Ronaldo Sharka, debat i cili ka agravuar edhe në perplasje fizike. Të ulur në një tavolinë një bar kafe në kryqytet, Romeo është filmuar i ulur përballë Sharkës, të cilit i kërkon llogari për disa foto të Donaldit që pretendon se ia ka bërë gazetari. Gazetari Sharka shihet majft i heshtur teksa mohon të ketë bërë foto, ndërsa Romeo e kërcënon se do t’i thyejë gotën kokës. Madje në një moment, aktori merr në telefon dikë dhe i kërkon që të vijë aty pranë lokalit pasi do t’i bëjnë një ‘xhiro’ Ronaldos.

Romeo: I bëre ti fotot?

Ronaldo: Si i bëra unë fotot

Romeo: Ke bërë fotot ti?

Ronaldo: Kujt ia bëra unë fotot o Donald

Romeo: Jam Romeo ore zëmra, më jep një emër po të them se i q*va robt tavolinës. Më jep një emër tani pa ardhur Donaldi! Je këtu me mua apo jo??? Më jep një emër po të them se të erdhi gota kokës…

Romeo merr dike në telefon: Hajde se do ta marrim një xhiro me makinë këtë legenin ta sqarojmë, se s’po jep emër…

Personi në anën tjetër të telefonit: Po hap krahun këtu vetëm hajde….

Romeo: Çohu tani se do ikim, çohu se t’i theva dhëmbët, çohu tani po them ore (merr një gotë dhe e thyen në tokë)

Nga videoja nuk kuptohet mirë se si ka nisur debati, por na duhet të themi që është një kamër e fshehtë e planifikuar nga emisioni “Thumbon”. Grepi i Aulona Mustës dhe Ftama Haxhialiut, këtë herë ka zënë një nga binjaket, pikërisht Romeo Veshajn. Ronaldo është gazetari i emisionit.

