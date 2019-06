I shpallur në kërkim në kërkim ndërkombëtar, arrestohet 38-vjeçari

Ju sugjerojme

Një 38-vjeçar është arrestuar nga Policia e Shkodrës në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Shtetit.

Shtetasi M.R., banues në Velipojë, Shkodër, ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe është arrestuar me qëllim ekstradimi në Itali.

Vijon puna për kapjen dhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim.

Kapet dhe ndalohet një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi.

Nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Shtetit në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, kanë bërë kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim: M. R. 38 vjeç, banues në Velipojë, Shkodër.

Ky shtetas është ndaluar me qëllim ekstradimi drejt Italisë, pasi Gjykata Firenze/Itali me vendim 813/2018 datë 13.03.2019 , e ka denuar me 8 vite e 10 muaj burg për veprën penale: “Vjedhje e kryer në rrethana rënduese” parashikuar nga Kodi Penal Italian.

