I shpallur në kërkim nga policia, Trejsi ngacmohet për “Princ Damianin”

Modelja Trejsi Sejdini, e pikasur ngahera për jetën luksoze, është vendosur në qendër të vëmendjes mediatike për lidhjen e saj me një nga krerët e një bande të rrezikshme në Tiranë, Leonard Duka. Së fundmi, Sejdini është hasur edhe me disa komente nga ana e ndjekësve të saj në “Instagram”, ku i përmendet emri i të dashurit.“Po Leonard Duka ku është?”-e pyet njëri. “Pa Nardin nuk je asgjë”– i shkruan një tjetër. Megjithatë, Trejsi nuk i ka kthyer përgjigje askujt.

Leonard Duka është një prej personave të shpallur në kërkim për vrasjen e ish-policit Santiago Malko. Lidhja e tyre është faktuar nga postimet e modeles në “Instagram”. Leonard Duka, i cili vetëquhet te miqtë e tij si “Princi Damian”, zotëron së bashku me familjen e tij një sërë biznesesh në kryeqytet. 37-vjeçari ka bërë pjesë të jetës së tij luksoze edhe Trejsi Sejdinin. Ai i ka dhuruar asaj një makinë tip “Mercedes Benz GLE V8 Biturbo” me çmim 150 mijë euro, si dhe bizhuteri me vlerë miliona lekësh.

