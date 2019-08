I shpëtoi atentatit në Korçë, flet Juxhin Kulla: Nuk kam konflikte

Ju sugjerojme

Pas atentatit me armë në Korçë ndaj Juxhin Kullës, 34-vjeçari ka folur për herë të para para policisë. Ai është shprehur se ishte duke dalë nga banesa kur dëgjoi të shtënat, por nuk arriti që të shikonte autorët, që u larguan me shpejtësi. Juxhin Kulla thotë se nuk ka probleme me asnjë, përveç policisë, që e akuzon se e ka dhunuar disa kohë më parë.

“Sapo dilja nga banesa në momentin që kam dëgjuar të shtënat. Dëgjova një automjet që u largua me shpejtësi dhe xhirim në drejtim të fshatit Barc. Nuk pashë asgjë tjetër. Nuk kam probleme me askënd.

Problemet e vetme që kam janë me policinë prej ditës që unë jam dhunuar prej tyre. Është qëlluar disa herë drejt katit të dytë të banesës. Nuk kam konflikt me asnjë person. Këtë e them me siguri“, deklaroi 34-vjeçari.

Juxhin Kulla ka qenë i dënuar më herët për trafik të lëndëve narkotike. Kulla ka vuajtur dënimin në burgun e Drenovës. Ai u qëllua me breshëri plumbash, por i shpëtoi atentatit.

Etiketa: atentati ne korce