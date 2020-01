I thyen dhëmbët me çekiç kushëririt, arrestohet sërish Vladimir Gjuta

Ju sugjerojme

Vladimir Gjuta, 40 vjeç, është arrestuar më datë 4 janar të këtij viti nga policia, pasi akuzohet se ka rrahur kushëririn e tij me çekiç më 19 dhjetor, duke i thyer dhëmbët dhe duke i lënë të dëmtuar njërin nga sytë.

Sipas një raporti të policisë, ndaj Gjutës kishte pasur edhe një kallëzim nga një qytetar, se më datë 2 janar 2020, “e ka goditur me sende te forta personin me inicialet J. H”. Blutë e Tiranës, thonë se Gjuta gjithashtu, dyshohet se është autori i ngjarjes së 19 dhjetorit 2019,” të ndodhur në Rrugën e Elbasanit, pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, ku është goditur me sende të forta personin me inicialet S. Xh”.









Policia e Tiranës thotë se materialet proceduriale në ngarkim të Vladimir GJutës i kaluan Prokurorisë së Tiranës, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Kanosja”.

Gjuta është një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, pasi më parë ka qenë arrestuar si i akuzuar për vendosjen e tritolit në farmacinë e babait të ish- ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri më 10 shkurt 2015, por që në përfundim të hetimeve u lirua, pasi akuzat nuk u provuan. Vladimir Gjuta kishte kërcënuar ish-ministrin me një mesazh në numrin e tij personal. “Lëre të qetë familjen Gjuta, ndryshe do të kesh pasoja”, shkruhej në mesazhin pas të cilit Tahiri u mor në mbrojtje nga forcat RENEA.

Ndërsa disa kohë më pas, Gjuta u arrestua për dhunë ndaj babait të tij, duke thyer edhe masën e “arrestit shtëpiak”, por u lirua sepse familjarët nuk ngritën kallëzim penal. Në hetimet e kryera për këtë rast në vitin 2016, prokuroria e Tiranës kërkoi që ndaj Gjutës të kryhej mjekim i detyruar pasi rezulton – sipas organit të akuzës – që të jetë person i papërgjegjshëm.

