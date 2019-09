I tregojnë videon e babait, Ronaldo përlotet në emision (FOTO+VIDEO)

Cristiano Ronaldo ka shpërthyer në lot gjatë një interviste për emisionin ‘Good Morning Britain’ pasi në ekran iu shfaqën pamjet e babait të tij të ndjerë. Momenti emocional ndodhi gjatë intervistës me Piers Morgan.



Ronaldos iu shfaq një video e babait të tij Jose Dinis Aveiro, një alkoolist që vdiq nga mosfunksionimi i mëlçisë në moshën 52-vjeçare. Në klipin e shkurtër, Aviro fliste për Ronaldon.



Ylli i futbollit, duke qarë, tha: “Unë kurrë nuk e kam parë këtë video. E pabesueshme”.



I pyetur sesi ndihej ndërsa dëgjonte babain e tij duke folur me krenari për arritjet e djalit, ish-ylli i Manchester United dhe Real Madrid shtoi: “Mendoja se intervista do ishte e këndshme, nuk e prisja që do qaja. Nuk e di se ku i keni marrë këto pamje të familjes sime”.



“Në të vërtetë nuk e njoh babain tim 100%. Ai dehej. Kurrë nuk kam bërë me të një bisedë normale. Ishte e vështirë”, -shtoi sulmuesi.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

