I vëllai ushtar i bindur i Saimir Tahirit/ Hera e dytë që Pajtim Aga arrestohet për drogë

Ju sugjerojme

Pajtim Aga është një nga të arrestuarit e sotëm gjatë një aksioni policor që u zhvillua në katër qytete. Mësohet se Aga është vëllai i shefit të policisë së Dibres, Robert Agës, dhe ky i fundit është një emër mjaft i njohur për publikun shqiptar.

Robert Aga është një nga personazhet kryesorë të raundit të tretë të përgjimeve të publikuara nga media gjermane “BILD”, teksa dëgjohet të fliste me ish-ministrin Damian Gjiknuri, Xhemal Qefalinë, Ulsi Manjën dhe Saimir Tahirin. Këtij të fundit, Aga i bindej me shprehjen: “Jam ushtari jot!”









Ndërsa vëllai i tij, Pajtim Aga njihet si biznesmen në qarkun e Dibrës, ku prej disa vitesh ka hapur një televizion kabllor. Por kjo nuk është hera e parë që Pajtim Aga bie në pranga.

Në shtator 2016, Pajtim Aga u arrestua nga Policia e Lezhës pasi iu gjetën 320 gramë kokainë. Dy vite më vonë, në 2018-n, Aga humbi edhe të birin, Mateon. 21-vjeçari u zhduk pa lënë gjurmë nga Maqellara dhe familjarët pretenduan se mund të jetë rrëmbyer.

***

Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona të cilët u kapën me 60 kilogramë drogë e llojit hashash çokollatë. Të arrestuarit janë Sh.M, E.R, D.M dhe Pajtim Aga. Burimet bëjnë me dije se ata janë kapur në flagrancë pas përgjimeve me metoda speciale.

LEXO EDHE:

Etiketa: Pajtim Aga