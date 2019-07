I vogël ëndërronte Milanin, tani e blen Interi

Ju sugjerojme

Quhet Valentino Lazaro dhe është blerja e re e Interit, që e kërkoi aq shumë dhe bindi Hertha Berlin ta lironte për më shumë se 20 mln euro. Mbrojtësi austriak, megjithatë, i vogël, ishte i dashuruar pas fanellës tjetër të qytetit të Milanos, pra atë kuqezi dhe jo zikaltër, ashtu si dëshmon foto që ka postuar shumë kohë më parë në rrjetet sociale. Lazaro ëndërronte të luante në “San Siro”, por me Milanin… Tani do të duhet ta bëjë me Interin./TS/

