I zbuluan lidhjen, Olsi Bylyku reagon ndryshe nga ç’pritej (Foto)

Olsi Bylyku u fotografua pak ditë më parë, në premierën e komedisë “2 gisht mjaltë”, me partneren e tij. Ndonëse aktori i humorit ishte munduar prej muajsh që ta mbante larg syrit të mediave, u mësua se e dashura e tij quhet Egli dhe se studimet i ka mbaruar për kanto. Olsi u shpreh fill pas publikimit të fotove se mjaftonin vetëm këto të fundit, pasi vajza nuk kishte dëshirë të prononcohej.

E teksa u la të kuptohej se çifti do të tregohej më i kujdesshëm në paraqitjet e tyre publike, Olsi ka publikuar pak më parë në “Insta Story” një foto me Eglin. Me ç’kuptohet, çifti ka vendosur që të mos fshihet më nga mediat.

Etiketa: instagram