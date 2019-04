Ia cilësojnë të fejuarin tradhtar, JLo: Nuk dua t’ia di, kam besim

Ju sugjerojme

Jennifer Lopez ka reaguar së fundmi rreth akuzave që i janë drejtuar të fejuarit të saj, Alex Rodriguez, se ky i fundit e ka tradhtuar atë rishtazi. Në një intervistë për “The Breakfast Club”, këngëtarja 49-vjeçare tregoi se nuk është ndikuar aspak nga fjalët që po qarkullojnë së fundmi, pasi ajo ka besim tek partneri.

“Nuk kanë rëndësi fare, sepse unë e di cila është e vërteta. E di kush është ai. Ai gjithashtu më njeh mua. Ne jemi të lumtur dhe nuk kemi ndërmend të lëmë të tjerët të vijnë e të na thonë se si është marrëdhënia jonë. Unë e di si është!”– u shpreh Jennifer Lopez.

JLo dhe Alex Rodriguez e zyrtarizuan lidhjen e tyre në mars të këtij viti. Lajmi i fejesës u bë e ditur fillimisht nga Alex, i cili postoi në rrjetin social “Instagram” foto ku dukej unaza e kushtueshme e propozimit dhe vendi ku çifti ishte momentalisht duke kaluar disa ditë pushimi.

Jennifer Lopez është fejuar përgjatë viteve 5 herë si dhe është martuar 3 herë; me këngëtarin Marc Anthony, me të cilin ka dy binjakë, me Cris Judd dhe Ojani Noa.

