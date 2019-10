Ibrahimi: SPAK do ngrihet me 8 prokurorë, nuk është shkelje

Ju sugjerojme

Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi të emërojë në detyrë 8 prokurorët që do të formojnë Strukturën e Posaçme Anti Korrupsion (SPAK) edhe pse minimumi i detyrueshëm me ligj është 10 prokurorë.

“Ne si KLP nuk kemi vendimmarrje për organikën për SPAK. Vendimin për numrin dysheme e ka marrë kushtetutëbërësi. Vendimin për numrin aktual do ta marrë drejtuesi i SPAK në bashkëpunim me Kuvendin. Ne nuk marrim një vendim në lidhje me organikën e Prokurorisë së Posaçme, ne thjeshtë emërojmë ata që mund të emërojmë. Ne po emërojmë prokurorët në SPAK. Mendimi im ka qenë që ne nuk e shkelim Kushtetutën përmes emërimit”, tha kreu i KLP, Gent Ibrahimi.









“Do të ishte e arsyeshme që kjo strukturë të fillonte punën me 15 anëtarë”, shtoi ai. “Fillimi i punës me më pak se kaq do të sjellë probleme për realizimin e punës, por jo nga ana kushtetuese”.

SPAK do të nisë punën më 25 nëntor dhe Ibrahimi tha se plotësimi i dy vendeve për numrin dysheme do të realizohet brenda 30 ditëve. Tetë anëtarët e emëruar kanë kaluar të gjitha hallkat e vetting-ut, por anëtarët e KLP vendosën që të mos komandonin dy prokurorë të tjerë përkohësisht, të cilët mendohet se do të ishin Vladimir Mara dhe Dritan Prençi.

“Këshilli nuk e gjykoi të përshtatshme atë linjë veprimi, kur numri dysheme mund të plotësohej përmes një përcaktimi të përkohshëm”, tha Ibrahimi. “Pasi të krijohet SPAK, të ketë drejtuesin e tij, ai do të ketë të drejtën të plotësojë strukturën e tij”. /A2CNN