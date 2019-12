Ju sugjerojme

Zlatan Ibrahimovic kthehet zyrtarisht te Milani! Sulmuesi suedez, pas eksperiencës në Amerikë, do të veshë fanelën kuqezi, me të cilën fitoi edhe titullin në vitin 2011. Ibracadabra ka firmosur kontratën e tij për gjashtë muaj në vazhdim me thuajse 3,5 mln euro dhe mundësi rinovimi edhe për një tjetër sezon me rrogë 5 milionë euro.

Fjalët e para të sulmuesit 38-vjeçar kanë qenë këto: “Po kthehem te klubi që respektoj jashtëzakonisht dhe te një qytet që e dua. Do të luftoj me shokët e skuadrës për të ndryshuar ecurinë e këtij sezoni dhe do të bëj ccmos për të arritur objektivat”.









