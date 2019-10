Icardi i shpërblen të gjithë, gati 70 milionë euro për Interin

Ju sugjerojme

Golat e Mauro Icardit i gëzojnë të gjithë.

Sulmuesi argjentinas ka rilindur në “Parc des Princes” dhe kjo i bën mirë si Paris Saint Germain ashtu edhe Interit. Gjiganti francez ka në dorë “bomberin” e së ardhmes, ndërsa Inter fërkon duart, pasi do të marrë plot 70 milionë euro nga ky operacion.









Edinson Cavani është i lirë në fund të qershorit dhe gjatë muajit janar është i gatshëm të futet në bisedime me një tjetër klub. Situatë që e shtyn akoma dhe më shumë kampionin në fuqi të Ligue 1 drejt kasës, për të paguar këstin final në arkat e Interit.

Logjikisht, kjo pritet të ndodh në janar, me zyrtarizimin që do të konfirmohet gjatë muajve të verës. Kjo do i jepte dorë të lirë Interit, i cili me paratë e akomuluara nga kjo shitje do të sillte frymë të re në skuadër. Synimet kryesore të presidencës zikaltër janë në mesfushë, por nuk përjashtohen mundësia e përforcimeve në repartet e tjera.

