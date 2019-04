Idrizi: Ekonomia ka prekur fundin, jetojnë vetëm 5 oligarkë

Ju sugjerojme

Në intervistën për gazetën Mapo, kreu i PDIU ka bërë një analizë për situatën ekonomike në vend, duke e klasifikuar si krizën më të madhe që po kalon vendi, përtej asaj politike dhe rënies së institucioneve. Idrizi është ekspert dhe njohës i ekonomisë.

“Ne sot jemi një vend ku shqiptarët paguajnë më shumë taksa se të gjitha vendet e rajonit, por që praktikisht gjendja ekonomike është shumë e rëndë, varfëria është në udhëkryq, janë 5 veta, 5 oligarkë, që përfitojnë 2.2 miliardë nga buxheti i shtetit. Jemi një vend që po shpopullohemi për shkak të këtyre politikave ekonomike. Në vitin 1990 kanë qenë 4 milionë banorë dhe sot janë 2.8 milionë banorë. 400 mijë kanë ikur në 5-6 vitet e fundit. Këta 400 mijë shqiptarë janë forcat aktive për punë. Nuk ikën babai im jashtë shtetit, por ikën rinia. Duke lënë një hendek shumë të madh, jo vetëm te forcat prodhuese, sepse ne e kemi kapitalin natyror. Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti, me pozicion gjeografik, me bregdet, me vend të mrekullueshëm për agroturizëm, shumë të favorshëm për transport. Vendi i dytë në Europë për rezervat ujore pas Norvegjisë. Ajo që na ka munguar ka qenë mendja e politikanëve dhe kapitali njerëzor. Aq e rëndë është situata, mjafton të kujtoj faktin se Shqipëria ka një moshë mesatare prej 47 vjetësh, në vitin 1990 ka qenë 26 vjec. Kjo sjell një problem shumë të madh me sistemin e pensioneve, sepse sot financohet rreth 60 për qind nga buxheti i shtetit fondi i pensioneve sepse parimi është që paguajmë ne sot për prindërit tanë dhe duhen 3 të punësuar për një pensionist, e kjo është arsyeja pse ministrat e Rilindjes thonë që mosha e shqiptarëve për pensionet duhet të shkojë në 70 vjeç. Ndërkohë që nuk shohim asnjë investim të huaj, asnjë politikë ekonomike për varfërinë, por shohim një njeri që qeveris si “në mall të babës”, dhe për oligarkët dhe klientët e vet ndan tokë, det e çfarë të mundet. Liritë politike vijnë bashkë me liritë ekonomike. Pra, mungesa e lirive politike kondicionon dhe liritë ekonomike. Kjo do të thotë se në kohën që ne nuk kemi një demokraci por kemi një autoritarizëm në një demokraci hibride sigurisht që shteti do të jetë punësuesi më i madh dhe ndarësi i benefiteve më të mëdha. Sot një biznes nuk konkuron për shkak të aftësisë, riskut etj., por kush është afër qeverisë zgjohet një ditë milioner. Marr rastin e fundit të një 26-vjeçari që s’kishte punuar asnjëherë në shtet dhe që mori një tender në mes të Tiranës, për 2 km rrugë 40 milionë euro”, thotë Idrizi.

