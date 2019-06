Idrizi: Punojmë e jetojmë në Shqipëri, por themi “pritna Çamëri”

Ju sugjerojme

Shoqata Çamëria dhe PDIU kanë zhvilluar pelegrinazh në Varrezat e Kllogjerit, në Konispol, në kuadër të 75-vjetorit të Genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Mijëra shqiptarë të Çamërisë, por edhe qytetarë të tjerë, kanë bërë homazhe në Varrezat e Kllogjerit, në vendin ku humbën jetën më shumë se 2900 çamë, të cilët u larguan me dhunë nga trojet e tyre. Në këtë pelegrinazh ishte i pranishëm kryetari i PDIU-së Shpëtim Idrizi, kryetari i Shoqatës Çamëria Dritan Sejko, Aqif Rakipi, Sekretarja e Përgjithshme e PDIU-së Mesila Doda, deputeti i Vetëvendosjes Liburn Aliu dhe kryetari i Shoqatës Çamëria në Kosovë, Nexhmi Muqiqi.

Kryetari i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, u shpreh se shqiptarët e Çamërisë nuk kanë harruar genocidin që ndodhi ndaj tyre, prandaj edhe sot janë akoma më të fortë. Idrizi theksoi se shqiptarët e Çamërisë jetojnë në Shqipëri, por mendjen dhe zemrën e kanë në Çamëri.

“Fatkeqësia më e madhe për ne do të ishte harresa, sepse nuk ka komunitet të madh apo të vogël. Nuk ka popull të vogël apo të madh. Ka komunitet, i cili ose dorëzohet para padrejtësisë, nuk lufton dhe është i destinuar të zhduket, ose ka si ne shqiptarët e Çamërisë që ky 75-vjetor tregon se jo vetëm nuk jemi asimiluar, por kemi 75 vjet që luftojmë dhe do të luftojmë, deri sa të ngelet çami i fundit i gjallë. Kjo është forca e komunitetit tonë, që duket sikur padrejtësia ka ndodhur dje. Harresa është me e keqe se sa morti, prandaj tani që ka kaluar 75 vjet, duket sikur krimi shtetëror grek ndaj një popullsie të pambrojtur, ka ndodhur dje. Prindërit tanë, gjyshërit tanë, nuk lejuan kurrësesi që ne të na pllakoste harresa. Duhet të plotësojmë amanetin e të parëve, drejtësi për Çamërinë.

Ne punojmë dhe jetojmë në Shqipëri, por ne e dimë shumë mirë që kokën e kemi në Çamëri, aty ku janë shtëpitë, trojet dhe tokat tona, që presin të zotët e tyre. Edhe prindërit dhe gjyshërit tanë kur ikën nga Çamëria, kokën e mbajtën pas. Nuk thanë dhe nuk themi kurrrë “Lamtumirë Çamëri”. Jo! Ne gjithmonë do të themi “Pritna nëna jonë Çamëri”, se i ke të zotët në Shqipëri, Kosovë dhe kudo që rreh zemër shqiptari. Kur të parët tanë, prindërit dhe gjyshërit u nisën dhe morën rrugën për në Shqipëri, të detyruar nga Genocidi, ata gjatë gjithë kohës e mbanin kokën pas.

Kush ka shkuar në Çamëri ka parë që ajo tokë është e etur për të parët e saj. Kush ka shkuar në Çamëri ka parë shtëpi të rrënuara, toka të lëna pa punuar, ullinj shekullor që presin të zotët e tyre. Çdonjëri prej nesh që ka shkuar në Çamëri, ka kërkuar shtëpinë etij, ashtu siç ja ka treguar nana apo gjyshi dhe i kemi gjetur, sepse ato janë shtëpitë tona”, – tha Idrizi.

Kreu i PDIU-së i kërkoi kryeministrit që të kalonte nga Varrezat e Kllogjerit për të vendosur një lule. Gjithashtu z.Idrizi kujtoi edhe një fabul me shqiponjën dhe kërmillin.

“Ndërsa ne jemi mbledhur këtu në Kllogjer të Konispolit, prijësi i Rilindasve është duke bërë tubim në Bashkinë e Konispolit. Natyrshëm çdonjëri nga ne do thoshte: Pse nuk kaloi këtu që të hidhte edhe ai një tufë me lule? Për shumë arsye nuk kaloi. E para, sepse Shoqata Çamëria dhe PDIU i kanë kërkuar që këto varreza historike dhe monumentale, të merrnin zyrtarisht statusin e Varrezave Historike. Minimalisht me të njëjtin status që u bënë varrezat e turpit të ushtarëve grek. Sigurisht duke harruar edhe kërkesën që ne shqiptarët e Çamërisë të kishim varreza për ata që u vranë në trojet e tyre, në Çamëri.

Kam për t’ju drejtuar vëllezërve të mi çamë të Konispolit. Sepse teksa ne jemi këtu, ata janë duke parë se si kryetari i Rilindjes garon me vetveten. Vazhdoni bëni tubimet, priteni, por mos harroni që projekti i Rilindjes ishte që të mos ekzistonte Bashkia e Konispolit. Këtë bashki donin ta bashkonin me Finiqin, bashkinë e minoritetit. Sot e keni kollaj të prisni prijësin e Rilindjes në Konispol, sepse keni djemtë e Çamërisë që e mundësuan që Bashkia e Konispolit të ekzistonte dhe kjo ndodhi fal nesh.

Megjithëse ju po prisni prijësin e Rilindjes, ne 100 herë do ta bënim në Parlament presionin që të ekzistonte Bashkia e Konispolit. Ne do ikim, Rilindja do ikë, por Bashkia e Çamërisë, Bashkia e Konispolit, do të ekzistojë në jetë të jetëve dhe për këtë ne jemi krenar.

Gjithë këto ditë më është kujtuar një fabul. Shqiponja është një shpend krenar, ne e kemi simbol në flamurin tonë. Shqiponja pa një ndër majat më të larta të maleve dhe u nis për të fluturuar aty. Shkoi në majë të malit dhe kur sheh aty një kërmill. Po ti o kërmill këtu, i tha. Ja ashtu, i tha kermilli, duke u zvarritur dhe duke u lëpirë arrita dhe unë me ty në këtë majë. Sigurisht që ka plot që mund të kenë menduar se mund të arrijnë majat duke u lëpirë, por dinjitetin çdo çam e ka këtu në Kllogjer, në këto varreza, në Shoqatën Çamëria dhe në shtëpinë e vet, PDIU-në. Mund të kenë çdo gjë, por vetëm dinjitet nuk kanë”, – u shpreh Shpëtim Idrizi.



Aqif Rakipi tha se PDIU është e vetmja parti që nuk ka bërë pazare, ndërkohë që ironizoi kryeministrin Rama se nuk do fitojë 61 bashki, por 63.

“Ne jemi këtu sot për të kujtuar shqiptarët e Çamërisë që kanë humbur jetën nga Genocidi grek. Çështja jonë është e gjithë Shqipërisë dhe këtë e tregojnë edhe shqiptarët që janë të pranishëm ngado, edhe nga Kosova. Ne si çam duhet të jemi si Shqiponja dhe jo si kërmilli, sepse shqiponjë jemi edhe vet. E kemi treguar veten që kemi qënë shqiponja edhe në Parlamentin e Shqipërisë, ku me forcë morëm Rezolutën për Çamërinë. Keni dëgjuar për një“çerr” në Tiranë. Një“çerr” që e gjeti Rama duke shitur fiq dhe e bëri kryetar bashkie. Ky “çerr” e di si është, si ai kërmilli që lëpihet dhe zvarritet, prandaj edhe arriti aty. Ky na akuzon ne që kemi bërë pazare. PDIU ka bërë vetëm një pazar me të, që një shesh në Tiranë të merrte emrin “Çamëria”. Dua t’ju them dhe diçka se shoh kryeministrin duke bërë fushatë në gjithë Shqipërinë. Edi Rama nuk ka për të fituar 61 bashki miqtë e mi, ai do të fitojë 63 bashki”, u shpreh Aqif Rakipi.

Sekretarja e Përgjithshme e PDIU-së, Mesila Doda theksoi se askush nuk do të mund të bëjë pazare me trojet e shqiptarëve.

“Atdheu është një, nga Preveza deri në Mollën e Kuqe. Iduam njëlloj të gjitha pjesët e një atdheu. Por fatkeqësisht atdheu ynë është copëtuar. Kemi parë këto kohë pazare për kufinjtë e Kosovës. U them vetëm diçka. Larg duart nga trojet tona. Këtyre “atdhetarëve” u them të heqin taksën e rrugës së kombit.Ata nuk punojnë as për shtet as për Komb, vetëm për pushtet. E kanë përdorur çështjen çame, a thua se e duan më shumë Çamërinë”, – tha Doda.

Ndërsa kryetari i Shoqatës Çamëria Dritan Sejko, u shpreh se shqiptarët e Çamërisë kanë vetëm një ëndërr, të rikthehen në Çamëri.

“Ky 75-vjetor na tregon se Çamërinë nuk e kemi harruar, përkundrazi, është shumë afër dita jonë kur ne do të shkojmë në trojet tona. Genocidi vrau një pjesë të popullsisë tonë, por ne jemi akoma dhe më të fortë dhe vetëm me një ëndërr: “Të rikthehemi në Çamëri dhe kjo do të ndodhë”, – theksoi Sejko.

I pranishëm në këtë pelegrinazh ishte edhe kryetari i Shoqatës Çamëria në Kosovë, Nexhmi Muqiqi, i cili tha se shqiptarët kudo ku jetojnë, nuk e harrojnë Çamërinë.

