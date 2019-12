Idrizi: Ramën po ta çosh në spital psikiatrik nuk ta kthejnë më

Ju sugjerojme

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama ndaj kryeministrit kosovar, Ramush Haradinaj.

Në një postim në rrjete sociale, Idrizi shkruan se fjalët e turpshme të Ramës i sjellin ndërmend mikun e tij Kim Mehmeti, i cili i thotë se nuk është faji i Ramës që është për spital psikiatrik por faji ynë që merremi me të.









”Ky Rilindasi me këtë që thotë për të zotët e shtepise së Kosovës, Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi, Albin Kurti më sjell në mendje atë që më përsërit shpesh miku im Kim Mehmeti:

Nuk është faji i Ramës, se Ramën me e çu në spital Psikiatrik nuk ta kthejnë më, është faji i jonë që e durojm e meremi me të…..” shkruan Idrizi.