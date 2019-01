Idrizi: S’jemi nisur për ta sjellë këtu Çamërinë, por që të shkojmë atje …

Kryetari i PDIU-së Shpëtim Idrizi, ka marrë pjesë në aktivitetin e mbajtur për 28-vjetorin e krijimit të Shoqatës Patriotike “Çamëria”.

Ai e cilësoi këtë shoqatë si detyrim ndaj atdheut dhe shtëpisë. “Çamëria është shoqata e parë pluraliste dhe patriotike në Shqipëri. Detyrim ndaj shtëpisë dhe atdheut. Atëherë nuk ishte e lehtë që të kishte zë dhe hapësira, sepse fatkeqësisht tentakulat e Greqisë ishin dhe janë fort në politikën shqiptare. Kemi dëgjuar dhe kemi mbajtur shumë mbi supe, por është e padrejtë për çdo shqiptar se si çështjen e shqiptarëve të Çamerise mund ta përdorin politikanët tanë”, tha Idrizi.

Idrizi iu bëri thirrje shqiptarëve të Camërisë që të bashkohen për ta zgjidhur çështjen çame. “S’jemi nisur për ta sjellë këtu Çamërinë, por që të shkojmë atje”, tha Idrizi.

Kreu i PDIU tha se çamët dhe shqiptarët kudo në botë, duhet të bashkohen qoftë edhe në grupime shumë të vogla dhe të ngrenë zërin, sepse vetëm duke u bashkuar zgjidhen problemet.

Ligjin e luftës, Idrizi e konsideroi si turp të Greqisë, ndërsa thekson se ky diskutim duhet hapur në NATO. Shqipëria dhe Greqia, si dy vende anëtare në NATO, nuk mund të kenë një ligj lufte.

“Ligji i luftës është turpi i Greqisë. Vetëm kur të kemi shtet me dinjitet, Greqia do ta heqë. Por ka edhe një zgjidhje tjetër: Shteti shqiptar nëse do ta zgjidhe e zgjidh nesër, dhe jo ne të ardhmen. E zgjidh rezoluta e shqiptarëve të Çamërisë. Kjo çështje duhet diskutuar në NATO. Çështja e shqiptarëve të Çamerisë duhet hapur në NATO“, tha Idrizi.