Igli Cara u shpreh në emisionin ‘Open se projekti për portin e Durrësit tregon qartë se është afera më e madhe korruptive.

Gjatë bisedës në studio, kandidati i koalicionit opozitar për Durrësit, akuzoi qeverinë Rama se në vitet e tij të qeverisjes në qytetin bregdetar nuk ka pasur asnjë investim, por vetëm kanë grabitur.







“Marsi i kaluar do të ishte fundi i rindërtimit të Durrësit, por sot nuk është arritur as 50 %. Mos e shihni si një projekt tuajin, pasi janë fonde të BE. U përmend Porti, por harruat të thoni se është afera korruptive më e madhe.

Ju e dini shumë mirë që pushtetet janë të ndara, janë para të qytetarëve. Nuk ke të drejtë të falësh paratë e Durrësit/ 231 mln euro është falur jo thjesht për shumën e madhe, por janë bërë që para se të fillojë ndërtimi. J

u flisni për Durrësin, por kur përmendni mbetjet mos harroni incenerimin ku mund të kishte mënyra të ndryshme për të kursyer para publike. Me 600 mijë dollarë kemi një studim që të mos dërgohen me kontejnerë siç dërgohen tani, mund të kishim një vend seleksionimi, ku të ndaheshin produkte, qelqi apo plastike.

A ke ardhur në Durrës , ku durrsakët po ikin? Edhe tek pallatet e reja që po bëhen në Durrës, duhet ta shihni se nuk ka hyrë ende asnjë familje.-tha Cara gjatë bisedës.