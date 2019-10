Ikën Zoran Zaev: Zgjedhje me qeveri teknike më 12 prill 2020

Ju sugjerojme

Zoran Zaev do të largohet nga detyra e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, raporton agjencia INA.

Qeveri teknike 100-ditëshe si dhe zgjedhjet e parakohshme më 12 prill të 2020 ishin epilogu i takimit të liderëve të partive politike nën drejtimin e presidentit të vendit, Stevo Pendarovski.









Kjo bëhet e ditur ekskluzivisht për INA nga një përfaqësues i partive shqiptare në këtë takim.

“Zaev ka shprehur qëndrimin e tij për zgjedhje të parakohshme dhe formimin e Qeverisë teknike 100-ditëshe sipas formatit të Përzhinës, ku ai nuk do të jetë kryeministër. Janë shprehur edhe qëndrimet e partive tjera se përse vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat sa më shpejt duhet të mbahen për të mos humbur kohë”, theksoi për INA, përfaqësuesi i partisë shqiptare.

Qeverinë teknike mendohet se do e drejtojë Oliver Spasovski.

Prilli i 12 prillit 2020 është propozimi se kur do të mbahen zgjedhjet, dhe se data do të përcaktohet edhe nga debatet dhe propozimet në harmonizim me komisionin zgjedhor.

