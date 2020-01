IKMT shemb 5 banesa në zonën e Astirit, nuk ka rezistencë

Ju sugjerojme

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur aksionin për shembjen e banesave në zonën e Astirit. Prishja e objekteve i hap rrugë projektit për ndërtimin e Unazës së Madhe

Aksioni ka nisur që në orët e para të mëngjesit, ndërsa nuk pati rezistencë nga banorët. Gjatë aksionit të sotëm u prishën 5 objekte, ndërsa një tjetër është planifikuar të shembet nesër, me shpërthim të kontrolluar.









“Në një aksion qe nisi sot prej orës 6 të mëngjesit, IKMT ka prishur 5 objekte në zonën e Astirit në gjurmën e Unazës së Madhe. Objektet ishin të madhësisë një katëshe (1), dy katëshe (3) dhe katër katësh (1). Ndërkohë një objekt 6 katësh do të prishet nesër me shpërthim të kontrolluar. Se bashku me 35 objektet e prishura ne aksionet e mëparshme, shkon ne 41 numri i tyre, përsa i takon Lotit I”, thuhet në njoftimin e IKMT.

Në zonë ka pasur edhe forca të shumta policie për të përballuar ndonjë situatë të mundshme mes banorëve dhe policisë. Kjo situatë solli iritim të qytetarëve, të cilët të nisur për në punë u bllokuan në rrugë.

Prishja e banesave në këtë zonë është shoqëruar herë pas herë me tensione, pasi banorët kërkojnë dëmshpërblim të plotë sipas tregut. Banorët mbështetën edhe nga opozita, e cila akuzon qeverinë se projekti për ndërtimin e Unazës së Re në këtë zonë është një aferë korruptive.

