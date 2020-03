Ilaçi i malarias efekt ndaj koronavirusit, Rakacolli: E disponojnë medikamentin. Kemi 200 respiratorë

Ilaçet që janë përdorur si kurë për të trajtuar malarian, janë efektive edhe për trajtimin e koronavirusit dhe Shqipëria i disponon në rezervat e saj. Një fakt i tillë është konfirmuar nga zv. ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli.“Infektivi në protokollin që ka bërë e ka të përdorur medikamentin antimalares. Patjetër që stoku i këtij medikamenti është i pranishëm në Shqipëri edhe tani”, tha Rakacolli.





Ndërkohë, ka bërë me dije se në Shqipëri, duke përfshirë edhe ato të spitaleve private, janë gjithsej 200 respirator dhe pritet të vijë një sasi tjetër nga jashtë.









Rakacolli tha se shteti shqiptarë i ka kërkuar ndihmë për mjekë Kinës, si një vend me eksperiencë që mund të na ndihmojë në këtë periudhë të vështirë.

“Ministria e shëndetësisë i ka dërguar një kërkesë zyrtare Kinës nëpërmjet ambasadën në Shqipëri për të sjellë mjekë me eksperiencë”, tha Rakacolli.

Në Urgjencën e Infektivit, përveç drejtorit Skënder Brataj, nuk ka persona të tjerë të infektuar. Kështu thotë zv.ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli. Ajo bën me dije se edhe gazetarët që do konsiderohen si persona të ngushtë kontakti me Bratajn, do t’i nënshtrohet testimit.

“Për rastin e Zotit Skënder Brataj është duke u zhvilluar një hetim epidemologjik i hollësishëm, nëse do të konsiderohen persona të ngushtë të kontaktit patjetër që do t’u bëhet. Por që të quhesh kontakt i ngushtë ka disa rregulla që janë përcaktuar nga hetimi epidemologjik. Deri më tani nuk ka persona të tjerë të infektuar në Infektiv”, tha Rakacoli.

Ajo ka sqaruar gjithashtu se mjekët që punojnë në vijën e parë të luftës me koronavirus nuk janë testuar në masë secili prej tyre, pasi deri më tani askush nuk ka shfaqur simptoma. Është e kotë, vijon Rakacolli, testimi kur nuk shfaqen shenja, pasi sot mund të rezultojnë negativ e ndërsa të nesërmen pozitiv.

“Presupozohet që mjekët që punojnë në vijën e parë, përdorin mjete mbrojtëse që janë efikase. Por kur ka dëmtuar masën mbrojtëse dhe ai dëshiron ta bëjë patjetër do i bëhet testi, edhe nëse shfaq simptomat. Testimi masiv nuk mund të bëhet kur nuk ka asnjë simptomë, pasi sot mund të rezultojë negativ, nesër mund të bëhesh pozitiv”, përfundoi Rakacolli.