Ilaçi më i përdorur i diabetit nën hetim: Shkakton kancer!

Një ilaç për diabetin COMMON po hetohet për një agjent të mundshëm shkaktues të kancerit, është zbuluar. Metformina, e cila përdoret gjerësisht për të trajtuar diabetin tip 2, mund të përmbajë nivele potencialisht të rrezikshme të kancerogjenit N-Nitrosodimethylamine.

Administrata Federale e Barnave (FDA) lëshoi një raport javën e kaluar duke treguar se është duke hetuar pililat e Metformin për praninë e NDMA.









Ajo nisi hetimin pasi disa ilaçe të diabetit Metformin në vendet e tjera u raportua se kishin nivele të ulëta të NDMA.

Edhe pse të gjithë janë të ekspozuar ndaj niveleve të vogla të NDMA përmes disa ushqimeve dhe pijeve, është zbuluar se ekspozimi i lartë ndaj këtyre kimikateve çon në kancer, thuhet në një deklaratë të FDA.

NËN HETIM

“FDA po heton nëse Metformin në tregun amerikan përmban NDMA, dhe nëse është mbi kufirin e pranueshëm ditor të marrjes prej 96 nanograme”, shtohet deklarata.

“Agjensia gjithashtu do të punojë me ndërmarrjet për të provuar mostrat e Metforminit të shitur në Sh.B.A dhe do të rekomandojë rikujtimet siç është e përshtatshme nëse gjenden nivele të larta të NDMA”.