Ilir Kalemaj: Nuk kemi shtet të së drejtës, krimi i organizuar kërcënon me kapjen e shtetit

Viti 2019 në rrafshin politik u shoqërua nga një numër i madh zhvillimesh si djegia e mandateve të deputetëve nga opozita, zhvillimi i zgjedhjeve lokale njëpartiake (votimeve) të 30 qershorit dhe refuzimi për hapjen e negociatave me BE-në. Si do e konsideroni këtë vit jo vetëm mbi konfliktin e ashpër por edhe pasojave për vendin. A janë vënë në rrezik parimet themelore të demokracisë?

Mund të themi që nga disa këndvështrime, 2019 ka qenë një vit sfidues dhe i vështirë për demokracinë ende të papjekur shqiptare. Antagonizmi i ashpër politik, zgjedhjet e njëanshme lokale që kanë prodhuar një pushtet njëngjyrësh nga qendra në bazë, refuzimi për herë të dytë nga Këshilli i Ministrave Europian për hapjen e negociatave si dhe 9 kushtet e Bundestagut gjerman që rrinë si shpata e Damokleut mbi vullnetin e dobët politik të prijësve shqiptarë, janë të gjitha lajme aspak të mira për pasojat që sjellin mbi vendin. Shqipëria është një vend ku historikisht është mbajtur vetëm një referendum, vend pa traditë të konsoliduar të institucioneve demokratike dhe pa kulturë politike, me një tranzicion të gjatë dhe të pambarimtë, me kulturë sistemike dhe endemike korrupsioni dhe ku kontrolli dhe balanca mes pushteteve nuk ekziston. Nuk kemi ende një shtet të mirëfilltë të së drejtës dhe krimi i organizuar kërcënon ditën për diell me kapje shteti. Një vend ku produkte kriminale pastrohen ditën për diell në sektorë të tillë si imobiliaret dhe ku gati gjysmë milionë banorë kanë ikur nga sytë këmbët vetëm përgjatë dekadës së fundit.









Shqipëria pati probleme si me rënien ekonomike përgjatë vitit 2019, ashtu edhe me braktisjen e vendit nga shumë qytetarë. Përse kjo situatë?

Shtimi i fluksit të emigrantëve ekonomikë që ikin nga një Shqipëri përherë dhe më e pasigurt është tashmë një fakt evident që faktohet lehtësisht nga të dhënat e euro-barometrit dhe qeverive të ndryshme europiane që prej kohësh kanë dhënë alarmin për aplikantët shqiptarë. Këta të fundit aplikojnë për azil politik por realisht janë azilantë ekonomikë. Ikin nga Shqipëria apo braktisin thuajse gjithë qytetet dhe fshatrat nëpër Shqipëri për të ardhur në Tiranë në kërkim të një pune me anë të së cilës do të siguronin disi dinjitetin njerëzor, por shpresa është ajo çka realisht mungon. Kjo vihet re në një përqindje gjithnjë dhe më të madhe të shtresës së mesme që po largohet nga vendi, të cilët kërkojnë më të mirën për fëmijët e tyre, por dhe një sistem të përballueshëm shëndetësor edhe një jetë me më pak strese në një ambient që nuk i shëmbëllen gjithnjë e më tepër një xhungle urbane sikundër është kthyer së fundmi Tirana.

Aktualisht vendi po kalon një krizë të rëndë për shkak edhe të pasojave të tërmetit tragjik të 26 nëntorit. A do ketë pasoja kjo situatë edhe në zhvillimet politike në vend, do rritet pakënaqësia për qeverinë, apo mendoni se gjendjen e krijuar po e menaxhon mirë?

Vendi po kalon një gjendje aspak pozitive nga goditja befasuese dhe tragjike e tërmetit të 26 nëntorit. Tërmeti nxori cullak një pjesë të mirë të problematikës që ka shoqëruar rrumpallanën e demo-anarkisë shqiptare në këta 28 vjet. Nga lejet e ndërtimit të dhëna kuturu dhe pa certifikimet e duhura falë sekserëve të palodhur dhe politikanëve të korruptuar deri te fondet e munguara të emergjencës, mungesa e koordinimit dhe mbulimi me propagandë të lirë të cilat nuk ndihmojnë jo vetëm zgjidhjen e problemit por as në paqtimin e miletit.

Çfarë parashikoni për vitin e ardhshëm, ku opozita këmbëngul për zgjedhje të parakohshme Parlamentare dhe lokale bashkë, ndërsa mazhoranca duket e vendosur për të mos lëshuar në këtë drejtim. Po faktori ndërkombëtar a do të ketë qasje tjetër ndaj qeverisë dhe klasës politike në vend, a do shtohet presioni për zgjidhjen e krizës? Kujtojmë që Bundestagu gjerman ka caktuar nëntë kushte që Shqipëria duhet të plotësojë për të marrë negociatat me BE-në.

Është kthyer tashmë në domosdoshmëri nevoja për zgjedhje të reja lokale dhe pas tyre në një kohë sa më të mundshme të afërt edhe të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Në optikën time, opozita rrezikon nëse kërkon zhvillimin e njëkohshëm të zgjedhjeve lokale dhe kombëtare të cilat për shumë arsye, të tilla si infrastrukturore, logjistikë, administrativë dhe politikë, favorizojnë dukshëm mazhorancën. Ndërkohë dhe risitë e kodit të ri zgjedhor në rast dakordësie të reformës së re dhe të shumëpritur, nga ato politikë, territorialë si dhe ato teknikë si numërimi apo votimi elektronik mund të pilotoheshin me mjaft sukses në zgjedhjet e përsëritura lokale përgjatë pranverës së 2020 dhe mandej në vjeshtë të 2020 të kishim dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Një qeveri teknike, e drejtuar nga akademikë dhe teknokratë mund të ishte zgjidhja e duhur dhe adekuate përgjatë kësaj kohe, që do të paqtonte gjakrat, jepte garanci dhe mundësonte një konsensus të ri politik mbi rregullat e lojës. Ndryshe do të ishte e pafalshme, jo logjike dhe amorale nëse humbitnim edhe njëherë hapjen e negociatave në mars të vitit që vjen, pësonim një recesion ekonomik të cytur nga papërgjegjshmëria qeveritare dhe ulja e investimeve direkte, dhe ngecnim në spiralen e pafund të konfliktit politik që po deprimon njerëzit dhe po zbraz Shqipërinë.

