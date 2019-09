Ilir Kerni zgjidhet drejtor i Teatrit të Baletit në Kroaci

Ju sugjerojme

Një prej balerinëve më të mirë shqiptarë me famë botërore, Ilir Kerni, është zgjedhur drejtor i Teatrit Kombëtar të Baletit në Kroaci. Ai do të marrë zyrtarisht postin drejtues më 10 janar të vitit të ardhshëm dhe do të qendrojë në krye deri më 10 tetor të vitit 2023. Lajmi është komunikuar fillimisht nga vetë ai përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”.

“Super i lumtur të jem pjesë e skuadrës fantastike të Teatrit Kombëtar të Splitit. Me një asambël baleti dhe traditë të jashtëzakonshme. Drejtor i Baletit nga 10/01/2019- 01/10/2023”-ka shkruar Kerni krahas fotos së publikuar, ku shihet ambienti i brendshëm i teatrit.

Ermonela Jaho nuk ka ngurruar ta urojë Kernin për këtë arritje, si dhe nuk i ka kursyer lëvdatat. “Urime Ilir Kerni për emërimin e merituar si Drejtor i Baletit në Teatrin Kombëtar të Splitit (2019-2023) dhe komplimenta kroatëve për largpamësinë dhe vlerësimin ndaj një vlere artistike kombëtare shqiptare si ju”-ka shkruar Jaho po në rrjetin social “Facebook”.

Ilir Kerni ka mbajtur për më shumë se dy vite postin e Drejtorit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ai u detyrua të dorëhiqej për shkak të konflikteve të tij të vazhdueshme me ish-ministren e Kulturës Mirela Kumbar dhe kryeministrin Edi Rama. Kerni u shpreh asokohe pas largimit se arti në vendin tonë është shumë pak i vlerësuar dhe se vetëm Kosova, pa përmendur vendet e rajonit, ka 9 herë më shumë buxhet për programin artistik.

Super sretan što sam dio fantastične ekipe "Théâtre national croate de Split".S baletnim ansamblom izvanredne tradicije Directeur du ballet 1.10.2019. – 1.10.2023. Opublikowany przez Ilir Kerni Piątek, 27 września 2019

