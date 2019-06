Iljazaj: Duhet një qeveri me pakt kombëtar që garanton zgjedhjet

Ju sugjerojme

Më datë 30 qershor do të ketë ose një zgjidhje, ose një krizë totale. Kështu mendon analisti Ervis Iljazaj, drejtor i gazetës “Liberale”, sipas të cilit ndërhyrja ndërkombëtare për krizën, përkatësisht ajo gjermane, nuk do të vonojë. Iljazaj beson se e vetmja zgjidhje do të ishte një qeveri tranzitore, ose qeveri me pakt kombëtar, e cila do të duhet të ketë në fokus në radhë të parë garantimin e kushteve neutrale për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

A ka arritur kriza kulmin e saj dhe tani do të kemi një zgjidhje, apo mund të shkojë më keq duke iu afruar 30 qershorit. Cilët janë skenarët që na presin në ditët në vijim?

Shqipëria gjendet në një krizë të plotë politiko-kushtetuese. Pa Gjykatë Kushtetuese, pa Gjykatë të Lartë, me një Kryeprokuror që nga i përkohshëm po kthehet në të përhershëm, me një Parlament me 122 deputetë nga 140 që parashikon Kushtetuta, dhe me opozitën që përfaqëson pothuajse gjysmën e shqiptarëve jashtë tij, praktikisht nuk ekziston rendi kushtetues, sepse nuk ekzistojnë gjykatat për ta mbrojtur atë. Për këtë arsye nuk jemi në një moment ku fjalën e fundit e thotë arbitri për të gjitha konfliktet politike, por forca e palëve. Sigurisht që, kur çdo gjë është në duar të forcës dhe jo të institucioneve, kjo krizë edhe mund të thellohet më tej, varet nga sjellja që do të kenë aktorët dhe faktorët politikë dhe institucionalë. Afrimi i datës 30 qershor do të shënojë ose një zgjidhje, ose një krizë totale që do të dëmtojë shumë të ardhmen e Shqipërisë. Ekziston rreziku që kjo krizë politiko-kushtetuese, nëse nuk zgjidhet, të kthehet në një krizë shoqërore, e cila pastaj është e vështirë të parashikohet se në çfarë niveli mund të shkojë. Në këtë situatë ku ndodhemi është vështirë të parashikosh se çfarë do ndodhë në ditët në vijim. Megjithatë, duke parë qëndrimet e palëve deri më tani, ekstremisht të kundërta, gjasat janë që konflikti të thellohet.

A mund të shpresojmë për një zgjidhje? Cila palë duhet të tërhiqet, të bëjë një hap pas?

Unë shpresoj shumë të kemi një zgjidhje në interes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Çështja është se çfarë zgjidhjeje? Nëse palët bien dakord thjesht sa për të kaluar momentin, atëherë kjo nuk i shërben Shqipërisë. Nëse do të kemi një marrëveshje politike, apo një qeveri tranzitore, siç pretendon opozita, ajo duhet të ketë prioritet zgjidhjen njëherë e përgjithmonë të problemeve që kanë shoqëruar politikën shqiptare për 30 vite me radhë. Unë gjykoj se e vetmja zgjidhje në interes të Shqipërisë është qeveria tranzitore, ose qeveri me pakt kombëtar, e cila do të duhet të ketë në fokus në radhë të parë garantimin e kushteve neutrale për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Është absurde të mendosh që Shqipëria nuk arrin dot ende pas 30 vitesh të zhvillojë zgjedhje që garantojnë garën në kushte të barabarta dhe zgjedhje të pakontestueshme. Ka ardhur koha t’i japim fund njëherë e përgjithmonë çështjes së votës së lirë, dhe kjo mund të garantohet vetëm nëpërmjet një qeverie neutrale, e cila do të duhet të kthehet në një normë kushtetuese, ku tre apo katër muaj përpara zgjedhjeve qeveria të jetë neutrale. Këtë gjë e aplikojnë dhe vende të tjera. Unë gjykoj që mazhoranca dhe kryeministri e ka për detyrë t’i japë një zgjidhje shqiptarëve. Është e vërtetë që djegia e mandateve është një akt i paprecedent. Por, gjithashtu nuk ka asnjë precedent ku një qeveri të mos jetë larguar kur një ministër i Brendshëm akuzohet për grup të strukturuar kriminal, ku po përsëri një ish-ministër i Brendshëm ka një vëlla të akuzuar për trafik droge, ose ku i jepen tendera 40 milionë euro një firme me asnjë dokument, apo edhe më keq akoma, ku kryetari i bashkisë të dytë më të madhe të Shqipërisë flet me njerëz të botës së krimit dhe e quan një gjë normale. Me këto skandale asnjë qeveri në botë nuk do të vazhdonte të qëndronte në detyrë. Në këto raste, ose ikën qeveria ose opozita, siç ndodhi në rastin e Shqipërisë. Ne të gjithë e pranojmë se në Shqipëri blihen votat. Madje edhe vetë Kryeministri e ka pranuar këtë, dhe me një qetësi olimpike vazhdon detyrën dhe u thotë shqiptarëve se është i paaftë t’u garantojë votën atyre. Nëse është kështu, atëherë le të largohet dhe t’i hapë rrugën një qeverie neutrale që mund ta bëjë këtë. Vota e lirë është a-ja dhe zh-ja e një demokracie.

A besoni se ka një plan gjerman që t’i ulë palët në bisedime?

Herët apo vonë ndërkombëtarët do të ndërhyjnë për të zgjidhur krizën, sepse duam apo s’duam ne, politika shqiptare tashmë është tripolare. Ndërkombëtarët në Shqipëri mund të kritikohen, mund të gjykohen, por s’mund të përjashtohen. Shqipëria e ka çeduar sovranitetin e saj në favor të organizatave euroatlantike, dhe në këtë mënyrë fjala e tyre në Shqipëri do të dëgjohet. Kam përshtypjen se deri më sot, ndërkombëtarët nuk kanë ndërhyrë jo për faktin se kanë vendosur që kjo është një krizë që duhet t’i japim vetë zgjidhje, por për faktin se aleatët tradicionalë të Shqipërisë siç janë BE, në veçanti Gjermania dhe SHBA nuk kanë qëndrime të njëjta për krizën shqiptare. Raportet e Gjermanisë dhe SHBA-së dihet që nuk janë në ditët e tyre më të mira, madje shpeshherë janë në konflikt. Në këtë kuptim, këto raporte ndikojnë edhe në qëndrimet e tyre në Ballkan në përgjithësi, por edhe në Shqipëri. Megjithatë, besoj se Gjermania në muajt e fundit ka marrë një rol më të rëndësishëm për sa i përket Ballkanit, dhe gjykoj se edhe për Shqipërinë do jetë një faktor përcaktues, dhe në ditët në vijim do të përpiqet të ulë palët në bisedime.

Si e vlerësoni përplasjen mes Presidentit të Republikës dhe mazhorancës dhe a do të ketë zgjedhje në 30 qershor pas anulimit të tyre nga Meta?

Në radhë të parë, duhet theksuar se në këto kushte që jemi, Presidenti i Republikës ka ngelur i vetmi institucion që mund të ushtrojë një lloj kontrolli për aq sa i lejon Kushtetuta ndaj qeverisë dhe mazhorancës. Gjykoj se, indiferenca e Presidentit ndaj një situate të tillë krize do të ishte e pafalshme. Presidenti i Republikës e ka për detyrë të bëjë përpjekje për t’u dhënë zgjidhje krizave politike, sepse në republikat parlamentare roli i tij merr një rëndësi të veçantë kur situata politiko-institucionale është në krizë. Në këtë kuptim, anulimi i datës së zgjedhjeve duhet parë si një hapësirë dhe një mundësi për t’i ofruar palët në bisedime dhe për t’i dhënë zgjidhje krizës. Askush nuk iu ka hequr shqiptarëve të drejtën për të votuar, sepse sigurisht që Presidenti do të nxjerrë një datë tjetër. Zhdekretimi i datës së zgjedhjeve është një përpjekje që Presidenti i Republikës po bën për të normalizuar situatën politike në vend. Për sa i përket faktit nëse ky veprim i Presidentit është kushtetues ose jo, është një debat që mund ta bëjmë sa të duam por, duke qenë se Gjykata Kushtetuese nuk ekziston, nuk do të dalim asnjëherë në një përfundim. Sepse, vendi është në një moment ‘ekstra kushtetues’ për shkak të mungesës së Gjykatës Kushtetuese. Prandaj debati duhet të fokusohet nëse është i duhur ose jo ky zhdekretim? Unë gjykoj se është, për faktin se Presidenti i Republikës nuk mund të qëndronte indiferent ndaj një krize të tillë, dhe kjo është një mundësi për ta zgjidhur atë. Nëse do të zhvillohen zgjedhjet ose jo në 30 qershor është vështirë ta parashikosh. Por, legjitimiteti i tyre do të jetë i dyshimtë, jo vetëm për faktin se rreth 30 bashki janë me një kandidat të vetëm, por edhe sepse nuk ekziston më data 30 pasi Presidenti e ka zhdekretuar atë dhe është në konsultime për të nxjerrë një datë tjetër. Unë nuk e di nëse mazhoranca do vazhdojë t’i zhvillojë zgjedhjet e 30 qershorit ose jo. Por, jam i sigurt se mandati i kësaj qeverie nuk do të vazhdojë deri në 2021.

Shqipëria nuk duket se do të marrë çeljen e negociatave në qershor. Sa do të ndikojë kjo në krizën politike dhe a tregon kjo se ndërkombëtarët janë duke ndërlidhur integrimin me situatën politike aktuale?

Hapja ose jo e negociatave është shpresa dhe njëkohësisht frika më e madhe e qeverisë Rama. Vendimi i Këshillit Europian do të ketë dhe një ndikim të madh në politikën e brendshme shqiptare. Megjithatë, gjasat janë të pakta për hapjen në qershor, dhe ky do të jetë dështimi i radhës i qeverisë Rama. Sepse, unë mendoj se suksesi ose dështimi për negociatat është vetëm i qeverisë. Politika aktuale e Shqipërisë sigurisht që ka një ndikim në hapjen e negociatave, por jo përcaktues. Përcaktues do të jetë gjykimi që vendet anëtare do të kenë mbi punën e qeverisë.

Në mënyrë të tërthortë edhe prokuroria po ndërhyn në krizë, fillimisht kur u tha se prej saj kanë rrjedhur përgjimet te gazeta Bild dhe më pas duke marrë si të pandehur kreun e opozitës. A po tregon kjo se institucionet po bëhen palë dhe kriza, si në rastin e KQZ-së, tregon se nuk ekzistojnë pushtete të pavarura?

Prokuroria shqiptare mund dhe duhet t’ua kishte evituar këtë krizë shqiptarëve. Nëse ajo do ta bënte punën e saj siç duhet, Shqipëria nuk do të ishte në krizë sot. Prandaj është dhe një nga shkaktaret e saj. Nuk është e mundur që për çështjen më të ndjeshme të shqiptarëve, siç është ajo e shitblerjes së votave, prokuroria nuk ka as edhe një hetim të vetëm, ku indiciet për to janë të shumta. Hetimi për shitblerjen e votave duhet të ishte një prioritet kombëtar. Nëse prokuroria do ta bënte këtë, atëherë do të qetësonte dhe opinionin publik, dhe opozitën. Duke anashkaluar këtë çështje dhe duke mos bërë asnjë përpjekje për të hetuar pretendimet e opozitës, vetëm sa e ka thelluar krizën politike. Çështja e shitblerjes së votave zgjidhet vetëm me dy mënyra. Ose nëpërmjet drejtësisë, që me të gjitha gjasat nuk e bën dot këtë punë, ose nëpërmjet zgjidhjes politike. Mënyrë tjetër unë nuk di. Për sa i përket hetimit të Lulzim Bashës, është e qartë se është një hetim selektiv. Financimi i partive është një problem shumë i madh i politikës shqiptare dhe duhet bërë. Por, për të gjitha partitë, aq më tepër të partisë në qeveri, ku dihet që mundësitë për klientelizëm janë më të mëdha. Duket qartë se është një hetim i orkestruar. KQZ-ja në gjykimin tim nuk mund të marrë atributet e Gjykatës Kushtetuese dhe të gjykojë nëse një dekret presidencial është apo jo kushtetues, por thjesht duhet ta zbatojë atë. Është njësoj sikur policia mos të zbatojë një urdhër-arresti të prokurorisë, por ta gjykojë nëse është i drejtë apo jo.

