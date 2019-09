Ilvi Begolli, marrëzia për Vespa-n dhe klubi i Tiranës

Ju sugjerojme

Një Vespa nuk është thjesht një motor. Eshtë stil jete. Eshtë kod, është zgjatim i karakterit të dikujt. Ajo tregon shumë për njeriun që mban në kurriz. Kur ia dëgjon uturimën e butë dhe kur e sheh një të tillë, padyshim që të kujton një film italian të viteve 80, një këngë të Batistit, një femër sensuale, me pak fjalë, të sjell ndërmend bukurinë italiane. Por motorri në vetvete është një instrument i lirisë.

Ilvi Begolli është nga ata që nuk ngurron të rendë pas lirisë. Jo më kot i ka qendruar besnik zhurmës, formës dhe historisë që mbart një Vespa. Nuk bëhet fjalë për një dashuri me shikim të parë. Përkundrazi! E megjithatë, Ilvi njihet sot si një nga themeluesit e Vespa Klub Tirana.

Në më shumë se dhjetë vite, Ilvi ushtron profesionin e fizioterapistit. Ka punuar fillimisht pranë “Qendrës së Fizioterapisë, Rehabilitimit dhe Mjekësisë Sportive” tek universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”, ku përveç zanatit ka patur edhe funksione të ndryshme si të koordinatorit dhe pedagogut të brendshëm të këtij institucioni arsimor. Më pas ka qenë fizioterapist i ekipit kombëtar të futbollit e basketbollit. Aktualisht është përgjegjës i Klinikës së Rehabilitimit Fizioterapeutik PAI QSUT dhe prej më shumë se pesë vitesh ka themeluar qendrën e fizioterapisë dhe rehabilitimit “Orthomed Sport”, e cila ka aktualisht 7 fizioterapistë dhe është e dedikuar edhe për traumatologjinë sportive.

Me shumë gjasa jeni duke pyetur veten se çfarë e lidh një njeri kaq të përkushtuar në karrierë me pasionin këmbëngulës për të drejtuar një Vespa. Pikërisht ajo që u tha pak më parë, aroma e lirisë. “Profesioni im të jep mundësinë që të eksplorosh teknika të ndryshme ndaj pacientit e të mos jetë rutinë. Them se Vespa më ka dhënë të njëjtën ndjesi”, thotë Ilvi për gazetën Mapo. Me një entuziazëm gati-gati fëminor, ai na kthen pas në kohë, aty ku zbuloi se qenia njerëzore mund të përjetojë një lidhje të ngushtë edhe kur nuk gjenden kurrfarë gjurmë arsyesh.

“U njoha me motorin e llojit Vespa nga një mik i imi, që gëzonte personalisht një të tillë. Unë kam patur shumë motorë të ndryshëm gjatë jetës dhe fillimisht më duhet ta pranoj se, kur provova të drejtoj një Vespa, më dukej si një grumbull hekurishtesh. Por, me kalimin e kohës, duke i dhënë rishtazi, fillova të kuptoj se nga një motor i tillë është e vështirë të shkëputesh”-shprehet Ilvi.

Ai ka momentalisht një Vespa të modelit “Sprint Veloce”, quajtur ndryshe “Vespone”, që i përket viteve 1962-1965. Aktualisht, në të gjithë botën numërohen rreth 27 mijë të këtij modeli origjinal. Kësisoj, Ilvi e ka të pamundur të mos e cilësojë veten si një njeri me fat. Por, a mund të përshkruhet si një person që investon në mirëmbajtjen e saj? “Kur e bleva Vespën, e restaurova të gjithën që nga fillimi, por disa detaje të vjetra i kam të ruajtura edhe sot mbi të. Për të qenë i sinqertë, u bë shumë kohë që nuk investoj për motorin, të paktën për pjesën e jashtme. Kam filluar t’i shoh gërvishtjet mbi të si copëza historie”– pohon Ilvi, i cili është mëse i gatshëm të flasë edhe për kostot. “Përsa i përket mirëmbajtjes, varet nga modeli. Përafërsisht shkon nga 500-1000 euro në vit, por kjo sepse nuk ndalesh kurrë, gjithmonë do të ndryshosh diçka në të. Eshtë motor që mund ta personalizosh lehtësisht…”.

Prej një viti, ai na rrëfen me pikëllim se është tërhequr disi nga aktivitetet e Vespa Klub Tirana. Megjithatë, thekson se është gjithmonë prezent në eventet me përmasa të mëdha dhe se përpiqet kurdoherë që të japë kontributin e tij. Fundja, është bukur të kundrosh dhe të flasësh me fytyra të qeshura, që i bën bashkë silueta elegante e shumëngjyrëshe e Vespës.

Në mënyrë të pavetdijshme, Ilvi shkëputet nga bashkëbisedimi. Duket se po risjell në mendje të gjitha udhëtimet rreth e përqark Shqipërisë. Si përshembull turi i fundit, që përfshin distanca si Mali i Dajtit, apo Fushë-Arrëzi. Apo edhe përtej kufirit, si në Kolashin, apo Prizren. Klubi i motorristave të Vespës mblidhet zakonisht tek Pazari i Ri në Tiranë. Si çdo organizatë në Shqipëri, edhe ata kanë debatet dhe problemet e brendshme. Megjithatë, mblidhen. Ilvi, është i pranishëm me vogëlushen e tij, që e quan Rosaku.

E kuptojmë fare mirë, dëshiron t’i hipë “Vespone”-s së tij dhe t’i flasë me gjuhën e trupit, të ndajnë së bashku të tjera rrugë. Ne nuk mund ta ndalojmë dot. Kështu, me çelësa tringëllues dhe sy të qeshur, Ilvi na përshëndet dhe largohet.

