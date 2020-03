Infermierja nga Përmeti dhe një grua në Durrës me urgjencë në spital, dyshohen me koronavirus

Ju sugjerojme



Një infermiere 59 vjeçare nga fshati Ballaban i Përmetit, është dërguar sot në spitalin rajonal të Gjirokastrës pasi gjendja shëndetësore e saj është përkeqësuar.

Infermierja kishte qendruar e shtruar prë 4 ditë në spitalin e Përmetit me shenja gripi, por sot gjendja e saj është përkeqësuar dhe është urdhëruar dërgimi në spitalin e Gjirokastrës.









Mësohet se në orën 12:00 është marrë kampion i gjakut dhe është dërguar për ti bërë analizat në Tiranë, për të vërtetuar nëse gruaja është e infektuar me koronavirusin COVID-19 apo jo.

Gjithashtu një grua 63 vjeç në Durrës ka shenjat e koronavirusit dhe i janë dërguar analizat në ISHP, për të vërtetuar nëse është e prekur me COVID-19.

Janë me mijëra qytetarë që kanë telefonuar urgjencën në 48 orët e fundit dhe kanë shenjat e gripit, por sipas ISHP analizat do bëhen për ata që kanë udhëtuar në Itali, ose kanë patur kontakte me personat e prekur.

Deri më tani në Shqipëri janë 11 të prekur me COVID-19 dhe një grua ka humbur jetën.

