INOVACIONI/ KLSH dhe Intelegjenca Artificiale në auditim

Kozma Kondakçiu*

Zhvillimi i Teknologjisë së informacionit dhe komunikimit kanë ndryshuar botën reale për një kohë

aq të shkurtër saqë edhe ëndrrimtari më i madh do të befasohej me rezultatet e këtij ndryshimi. Ngalashtësia e deri në shekullin e 20-të fantazia e njeriut ka krijuar mite në të cilat qenieve artificiale i jepej inteligjenca e të menduarit dhe vepruarit si njeriu. Zhvillimet në shkencat matematikore dhe në teknologji, në harmoni me zbulimet në neurologji, frymëzoi një grup studiuesish të fillonin të konsideronin seriozisht mundësinë e ndërtimit të një truri elektronik. Në verën e vitit 1956 u mbajt në kampusin e universitetit Dartmouth në SHBA një konferencë ku për herë të parë John McCarthy përdori termin inteligjencë artificiale (IA) dhe e definoi atë si shkencën dhe inxhinierinë e krijimit të makinave inteligjente. Më 11 maj 1997, Deep Blue, një kompjuter i krijuar nga IBM i programuar për të luajtur lojën e shahut i pajisur me algoritmin e kërkimit alfa-beta mposhti një kampion botëror të shahut siç ishte Garry Kasparov.









Në vitin 2005, një robot produkt i Projektit të Agjencisë së Kërkimeve të Mbrojtjes së Avancuar

ngau makinën në mënyrë autonome për 131 kilometra përgjatë një shtegu të paparashikuar në

shkretëtirë. Dy vjet më vonë, një ekip nga CMU 1 fitoi sfidën urbane DARPA 2 duke krijuar një

makinë që udhëtoi në mënyrë autonome 55 milje në një mjedis urban duke shmangur të gjitha

rreziqet dhe respektuar të gjitha rregullat e ligjet e trafikut. Koha po tregon se Teknologjitë e

përdorura në IA ndryshojnë shumë shpejt, ndaj kërkohet dinamizëm e inovacion në përvetësimin e

tyre. Ndryshimet e shpejta e bëjnë IA gjithmonë të re, çka bën të rëndësishme për ata duan të merret me të, të mbështeten në konceptet e e jo vetëm mbi mjetet, të cilat vjetërohen shpejt.

Sot jemi në një gjendje tranzicioni, përpara se të mbërrijmë në krijimin e një roboti apo të një makine që mendon shoqëria po koncentron kapacitetet për të ekstraktuar informacion mënyrë eficente nga baza të dhënash dhe big data dhe mbi bazën e këtyre informacioneve, ndërtimin e modeleve dhe marrjen e vendimeve për të ndërhyrë në gjithë disiplinat e kërkimit modern.

Kompani të mëdha botërore si Google, Amazon, Alibaba, që operojnë në sektorin e teknologjisë dhe inovacionit nuk do të kishin mundësi të arrinin sukseset e tyre pa IA. Ato përdorin gjerësisht IA për çështje që lidhen me menaxhimin dhe logjistikën. “Inteligjenca Artificiale do të ketë një impakt më të madh se sa elektriciteti dhe zjarri”. Sundar Pichai, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Google Inteligjenca Artificiale, një mjet në Auditim. Dita kur audituesit do i duhet të auditojë veprime të kryera nga një kompjuter që zhvillimin e tij e ka mbështetur në IA po vjen.

Çfarë duhet te bëjmë që të jemi protagonist në përdorimin e IA në Auditim?

Duhet të zgjerojmë njohuritë në disa degë të Matematikës së Aplikuar e konkretisht në:

– Degën matematikore të Statistikës si disiplina që merret me studimin e numrave në formën e

tyre konceptuale, dhe përdor ato për të konceptuar kuptimin larg numrave.

– Degën matematikore të Modelimit ose më saktë e Logjikës, që merret me studimin e

përgjithësuar të konceptit të modelit, duke iu referuar marrëdhënieve midis strukturave të ndryshme.

Prej kohësh komuniteti i institucioneve të auditimit ka përqendruar vëmendjen jo vetëm në rritjet e përdorimit të teknikave CAAT 3 por tanimë edhe të CAATT 4 Sot nuk mund të flasim për 3E, apo institucion modern auditimi pa përdorur mjetet dhe teknikat kompjuterike në auditim, programet për analizimin e big data (të dhënave të mëdha) dhe vizualizimin e tyre të cilat po gjejnë gjithmonë e me shumë vend në auditim. Marrja e aksesit në të dhëna, analizimi i të dhënave dhe zhvillimi i pasqyrave do të vazhdojnë të jenë pjesë thelbësore e punës së Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI). Rrjedhimisht, për Institucionet Supreme të Auditimit, kryerja e auditimeve të big data është bërë një domosdoshmëri për t'iu përgjigjur epokës së të dhënave të mëdha. Big Data dhe përdorimi i tyre në auditim ishte edhe një nga tema e Kongresit të

2

XXIII-të të INCOSAI mbajtur në Moskë në datat 25 – 27 shtator 2019. Në këtë Kongres ndër të tjera çështjet kryesore të diskutuara i vinin theksin promovimit të parimit të disponueshmërisë dhe hapjes së të dhënave, kodit burimor dhe algoritmeve nga ana e SAI-ve. SAI-të mund të synojnë përdorimin e një analize më mirë të të dhënave në auditime, përfshirë strategjitë e adaptimit, siç është planifikimi për auditime të tilla, zhvillimi i ekipeve me përvojë për analitikë të të dhënave dhe futja e teknikave të reja në praktikën e auditimit publik. Duke pasur parasysh nivelin e dixhitalizimit dhe mandatet e SAI-ve, SAI-t inkurajohen të ndjekin teknologjitë e duhura sa i takon të dhënave të mëdha në planin afatgjatë. Specifikisht SAI-t inkurajohen të ushqejnë auditorët e së ardhmes, të cilët mund të përdorin analiza të të dhënave, mjete të IA artificiale dhe metoda të përparuara cilësore, të forcojnë inovacionin; dhe të veprojnë si aktorë strategjikë, shkëmbyes të njohurive dhe prodhues të parashikueshmërisë. KLSH ka marrë pjesë aktive në takimet e Grupin e IT të EUROSAI–t, ITWG, grup i cili ka si qëllim të nxisë Institucionet Supreme të Audimit të Evropës që së bashku të eksplorojnë ndikimet strategjike që vijnë si rezultat i zhvillimeve në fushën e teknologjisë së informacionit (IT), si në fushën e auditimit dhe në përdorimin e IT-së në administrimin institucional të SAI-ve. ITWG ka iniciuar projektin IC-Watch të udhëhequr nga NIK-u i Polonisë si modul të projektit “CUBE (Control Space for e-Government) 5 . Synimi i këtij moduli është që CUBE të kthehet në një bazë të dhënash inteligjente për raportet e auditimit, prej të cilit mund të aksesohen lehtësisht auditimet e qeverisjes elektronike e-GOV”. Moduli është pajisur me një algoritme të ngritur me bazë të teknologjinë së IA për përzgjedhjen dhe vlerësimin gjetjeve kryesore të një projekti auditimi. Prej disa vitesh KLSH ka investuar në përdorimin e teknikave CAATT në auditim, përdorimi i programeve si IDEA, Tableau për analizimin, ekstraktimin dhe vizualizimin e të dhënave kanë qenë pjesë jo vetëm për modelimin e auditimeve nëpërmjet vlerësimit të riskut por dhe si mjet e teknika në auditim. Zhvillimet e sistemeve të teknologjisë së Informacionit në Shqiperi si dhe implementimi i programit (SIMPA) për menaxhimit e proceseve në KLSH po krijon kushte të përshtatshme për rritjen e përdorimit të përdorimit të teknikave CAATT dhe kalimit në një fazë më të avancuar të përdorimit të IA në auditim. Me moton e përdorimit të Inovacionit në auditim KLSH po zhvillon burimet njerëzore jo vetëm duke rekrutuar staf të diplomuar në fusha si Matematikë, Fizikë,

Inxhinieri e Informatikë por po i jep rendësi edhe trajnimit të vazhdueshëm të tyre brenda e jashtë vendit. Duke vlerësuar rëndësinë e inovacionit në përputhje me eksperiencat më të mira ndërkombëtare Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj ka miratuar me Vendimin nr. 73 datë 16.09.2019 në strukturën e institucionit krahas Departamenteve të Auditimit të Teknologjisë së Informacionit dhe Performancës që janë krijuar në vitin 2012 dhe vitin 2015 edhe shtimin e Departamentit të Auditimit të Inovacionit dhe Sistemeve. Për shkak se IA ka potencialin për t'u bërë më inteligjent se çdo njeri, ne sot nuk mund të parashikojmë se si do të sillet në një skenar jo thjesht fantashkencë ku një makinë e pajisur me IA me dëshirë ose pa dashje të na mposhtë. Shembulli më i mirë i asaj që mund të përballemi mund të jetë vetë evolucioni ynë. Deri më sot ne po kontrollojmë planetin, jo sepse jemi më të fortë, më të shpejtë, më të mëdhenj, por sepse jemi më të zgjuarit. Nëse një ditë nuk do jemi më të zgjuarit, a jemi të siguruar që të mbajmë nën kontroll planetin? Dita kur aktiviteti njerëzor do auditohet nga robotë që janë të zhvilluar mbështetur në IA nuk është larg.

(*Drejtor i Depertamentit të Auditimit të Teknologjisë së Informacionit në KLSH)

