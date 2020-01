Instituti i Ndërtimit i mbushur me inxhinierë të paliçensuar/ Ja cilët firmosën për shembjen e Teatrit

Ju sugjerojme

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka publikuar një seri dokumentesh lidhur me Institutin e Ndërtimit, institucion që hartoi raportin e Vlerësimit të godinës së Teatrit Kombëtar, raport që më pas u përdor nga qeveria dhe Bashkia e Tiranës për të vijuar me projektin e shembjes së godinës ekzistuese dhe ndërtimin e një tetari të ri.

AMT, referuar KLSH-së, thotë se në Institutin e Ndërtimit janë të punësuar inxhinierë dhe arkitektë të paliçensuar dhe pa eksperiencë në kundërshtim me ligjin.









Ironia qëndron në faktin e zbuluar se 3 nga 11 inxhinierët dhe arkitektët që unanimisht kanë firmosur Raportin e Vlerësimit të godinës së Teatrit Kombëtar, janë paliçencë.

“Instituti i Ndërtimit në Vlerësimin Teknik të godinës së Teatrit Kombëtar, në Mars të vitit 2018, ndër të tjera ka dalë në konkluzionin se objekti është jashtë kushteve teknike. Për t’u theksuar nga ky dokument është fakti se këto konkluzione janë arritur pa kryer asnjë analizë profesionale në lidhje me materialet dhe strukturat mbajtëse të objektit dhe asnjë provë laboratorike nuk është kryer për ato.

KLSH-ja konstaton në përfundim të auditimit se Instituti i Ndërtimit nuk disponon asnjë laborator tekniko-shkencor dhe kjo ka sjellë në dhënien e oponencave jocilësore duke e kthyer këtë institucion në një zyrë të thjeshtë punësimi”, thuhet në faqen zyrtare të AMT-së në rrjetet sociale.

Sipas AMT, ky vlerësim teknik i kërkuar në mars të vitit 2018 me kërkesë të Hervin Çulit, drejtor i Teatrit Kombëtar, me sa kuptohet sot, kishte pasur për qëllim jo sigurinë e objektit, por të nxirrte me hir a pahir se godina e Teatrit Kombëtar nuk vlen dhe se duhet shembur.

“Ishte pikërisht ky dokument, i cili solli më pas një zinxhir dokumentash teknike dhe ligjorë duke bërë të mundur edhe miratimin e ligjit famëkeq “Fusha” më 5 korrik të po atij viti.

Aleanca qytetare për Mbrojtjen e Teatrit do ta qëmtojë më tej këtë çështje për të çuar përpara drejtësisë të gjithë përgjegjësit e aferës së madhe që po tentohet të kryhet me pronën dhe objektin e Teatrit Kombëtar”, vlerëson AMT.

Kontrolli i Lartë i Shtetit në shtator të vitit 2019, ka publikuar në faqen e tij zyrtare Auditimin e Performancës të kryer në Institutin e Ndërtimit, përfundim i një kontrolli performance të kryer për herë të parë ndaj këtij institucioni.

