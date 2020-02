INTEGRIMI/ Dokumenti i BE: Nëse s’ka progres, negociatat pezullohen

Ju sugjerojme

Metodologjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian parashikon pezullimin e negociatave në rast se konstatohet regres për vendet që aspirojnë anëtarësimin në union. Franca ende skeptike: Do shohim nëse kushtet janë përmbushur

Shpresat për hapjen e negociatave janë të mëdha, por Bashkimi Evropian parashikon masa më shtrënguese në lidhje me vendet aspirante që do pranohen në këtë fazë. Bëhet fjalë pikërisht për Maqedoninë dhe Shqipërinë që presin një përgjigje pozitive në marsin e këtij viti. Euronews Albania ka zbuluar dokumentin për metodologjinë e re të zgjerimit. Ajo që bie në sy është fakti se nuk ndryshon qëndrimi përfundimtar: anëtarësimi. Metodologjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian parashikon pezullimin e negociatave në rast se konstatohet regres për vendet që aspirojnë anëtarësimin në union. Gazetari, Ernest Bunguri nga Brukseli, shpjegon se dokumenti parashikon më shumë fonde dhe investime për zhvillimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ashtu siç nga ana tjetër parashikohen dhe ndëshkime. Sa u takon negociatave, pas vendimit për çeljen e tyre, BE mund të vendosë për pezullimin e pjesshëm ose të plotë në rast se konstaton se një vend ka bërë hapa pas. Gjithashtu, edhe nëse një kapitull për anëtarësimin në BE është mbyllur, vendet anëtare mund të kërkojnë rihapjen e tyre. Duket se ky ndryshim është bërë për të kënaqur skepticizmin e Francës sa i takon procesit të zgjerimit të unionit dhe konkretisht hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. “Ka diçka pak shqetësuese; duket sikur ky propozim i ri i komisionit është bërë për të kënaqur Francën. Të gjithë kapitujt në metodologjinë e rishikuar tani ndahen në 6 grupe dhe do ta sqarojmë nesër (sot) duke e pyetur komisionerin se a janë këto grupe bllokuese, pasi ndoshta për të hapur një grup të tërë me disa kapituj brenda do të duhet të pritet që të plotësohen kushtet për të gjithë apo do të hapen negociata si deri më tani një e nga një. Metodologjia ndahet në 6 grupe, dhe nuk dihet nëse këto do të jenë bllokuese, çka e vështirëson më shumë procesin. E reja është pezullimi i negociatave dhe grupet”, – tha korrespondenti i Euronews Albania në Bruksel. Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut iu refuzua hapja e negociatave pavarësisht se Komisioni Evropian rekomandoi një gjë të tillë.









Franca

Ndërkohë sinjale pozitive vijnë nga Franca për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Qeveria e Parisit tha se do të mbështesë një draft-reformë për mënyrën se si Brukseli do të menaxhojë negociatat me shtetet kandidate, potencialisht duke i hapur rrugën çeljes së bisedimeve me Tiranën dhe Shkupin. Sipas asaj që raporton media ndërkombëtare “Politico”, ministrja franceze për BE-në, Amelie de Montchalin, kërkon që reforma duhet të adoptohet përpara se të jepet drita jeshile për të dyja vendet muajin e ardhshëm. “Në bazë të situatës që do të raportojë Komisioni Europian në mars, ne duhet të sigurohemi që kushtet janë përmbushur”, citohet të thotë De Montchalin. Plani i ri për metodologjinë e zgjerimit do të prezantohet të mërkurën në Bruksel nga Komisioneri për Zgjerimin, Oliver Varhelyi. Ministrja franceze tha se ka pasur një bisedë shumë konstruktive me zyrtarin e Brukselit, por kërkoi që procesi i integrimit të jetë i kthyeshëm. Ndërsa saktësoi se drita jeshile për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk do të varet vetëm nga plani reformues. De Montchalin theksoi se vendimi i Francës do të ndikohet edhe nga progresi në të dyja vendet dhe reformat e zbatuara. Sa i përket çështjes së negociatave, “Financial Times” publikoi një shkrim në të cilin theksohet se plani i ri i BE-së për zgjerimin do të përfshijë investime dhe integrim të afërt me politikat, tregjet dhe programet e Bashkimit Europian. Gjithashtu media ndërkombëtare thekson se reforma e re e Brukselit shton shanset për një dritë jeshile për negociatat me Tiranën dhe Shkupin.

