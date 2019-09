Inter falenderon VAR-in në fitoren ndaj Cagliari-t (VIDEO)

Ju sugjerojme

Inter ruan ritmin e Juventusit duke fituar ndeshjen e dytë me rezultatin 2-1 ndaj Cagliari-t. Ishte një sfidë e vështirë për zikaltrit pasi vendasit luajtën shumë ashpër dhe gjatë gjithë kohës kanë qenë në kërkim të golit të barazimit.

Interi ishte ekipi më i mirë në fushë që prej minutës së parë, por edhe Cagliari kishte momentet e tij dhe është treguar i rrezikshëm sa herë që i jepej mundësia.

Në minutën e 25 erdhi goli i Lautaro Martinez, i cili ka shënuar me kokë pasi fitoi dyluftimin me Cerri-n. Pas pushimit Cagliari arrin të barazojë përkohësisht rezultatin me golin e Joao Pedro, po me kokë.

Inter hidhet në sulm dhe pas disa mundësive të mira për të shënuar, ishte Romelu Lukaku ai që riktheu avantazhin për miqtë në minutën e 72’ nga pika e bardhë e penalltisë.

Tifozët e Cagliari-t kanë sulmuar sulmuesin me ngjyrë të Interit duke bërë si majmunë teksa ai po godiste penalltinë. E njëjta gjë i ndodhi Kean sezonin e kaluar, këta tifozë nuk ndryshojnë…

Në ndeshjet e tjera, Atalanta është mposhtur 3-2 nga Torino në shtëpi ndërsa edhe Verona ka fituar jashtë fushe ndaj Lecce-s me rezultatin 1-0. Sassuolo ka shkëlqyer me fitoren 4-1 ndaj Sampdoria-s, teksa edhe Parma ka fituar ndaj Udinese-s 3-1. Një tjetër skuadër që ka marrë tri pikët ka qenë Genoa e cila ka mposhtur 2-1 Fiorentinën.

/TS/

