Inter “fluturon” me Martinez-Lukaku, kap kreun (VIDEO)

Një gol për çdo pjesë i ka mjaftuar Interit për të “thyer” Brescia dhe për tu ngjitur në krye të Seria A. Të besuarit e Antonio Contes kishin udhëtuar drejt Brescia për të harruar sa më parë barazimin ndaj Parmës në mesjavë.

Mision i cili u krye me sukses, me zikaltërit që triumfuan mes vuajtjeve me shifrat 2-1. Lautaro Martinez zhbllokoi shifrat që në minutën e 22.









Lautaro Martinez scores the opening goal for Inter against Brescia after a huge deflection!#Brescia #InterMilan pic.twitter.com/kaa3nRflaY — RouteOneFootball (@RouteOneFootbal) October 29, 2019

Ndërkaq, në pjesën e dytë ishte radha e Lukaku për të festuar.

Brescia 0-2 Inter – Lukaku – what a fucking goal. Inter kill them on the counter attack. pic.twitter.com/DTTHvJp4SC — InterYaSoul (@InterYaSoul) October 29, 2019

Autogoli i Skriniar e bëri më drithëruese sfidën, por përfundon në 2-1.

Pas këtij rezultati, Inter merr vendin e parë me 24 pikë, ndërsa Brescia qëndron në kuotën e 7 pikëve.

