Inter “shënon poker” ndaj Leçes, merr kryesimin (VIDEO)

Ju sugjerojme

Zikaltërit kanë shpartalluar me rezultatin 4-0 skuadrën e Leçes.

Inter 1-0 Lecce (Brozovic) With a stunning strike from outside the box pic.twitter.com/mZ0rtxQg7V — InterYaMedia (@InterYaMedia) August 26, 2019



Zhbllokimi i rezultatit ka ardhur në minutën e 21 nga Brozovic, dhe tre minuta më vonë Sensi ka dyfishuar rezultatin.

Inter 2-0 Lecce (Stefano Sensi) With some quick feet and a tidy finish into the bottom corner 💉 pic.twitter.com/A69hCi4zAP — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) August 26, 2019



Interi e dominoi të gjithë sfidën, duke mos i lënë mundësi kundërshtarit për të rrezikuar.

Inter 3-0 Lecce (Lukaku) with the goal on his debut. 👌🏽 pic.twitter.com/KnzvnYZVbS — InterYaMedia (@InterYaMedia) August 26, 2019



Në minutën 60 blerja më e bujshme e Interit, Lukaku shënon golin e 3-të për zikaltërit. Në minutën 76 Farias e lë Leçen me 10 lojtarë, e në minutën e 84 ishte Candreva i cili realizoi golin e 4-të.

What a goal from Antonio Candreva for Inter!! An absolute rocket 🚀 🚀🚀 pic.twitter.com/zH8EytrSck — Get European Football Show (@GFootballEUShow) August 26, 2019



Me këtë fitore Interi merr kryesimin e Seria A.

Etiketa: 4-0