Interi mposht Lazion, 15 pikë në 5 ndeshje

Interi nuk di të ndalet dhe ka arritur fitoren e pestë në po kaq ndeshje, duke marrë kryesimin e kampionatit i vetëm, me 15 pikë të plota! Edhe Lazio nuk ka mundur të ndalojë zikaltërit në “San Siro”, ku 60 mijë tifozë kanë shijuar një lojë të bukur dhe me raste, por me dy portierët, Handanovic dhe Strakosha, në katedër.

Ishte nata e debutimit edhe për Biraghi, që dha krosimin perfekt në vendin e duhur, ku D’Ambrosio me kokë arriti të devijonte në rrjetë duke zhbllokuar sfidën. Lazio reagoi me tre raste më pas, ndërsa në pjesën e dytë Interi pati edhe shansin për të shënuar më shumë gola, ashtu si romanët, por Strakosha fantastik ndali Barellan dhe Politanon, ndërsa Lautaro nuk mati shënjestrën.

Mbrojtja me Godin, Skriniar dhe De Vrij ishte e pakalueshme. Kështu, Interi vazhdon të fitojë dhe të mos njohë barazim apo humbje. Mbrojtja? Vetëm një gol i pësuar në pesë ndeshje. Shifra të frikshme!

