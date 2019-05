Interi mund Chievon, 3 pikë me vlera për një vend në Champions

Ju sugjerojme

Interi ka kaluar në avantazh e para këtë mbrëmje përballë Chievos në ndeshjen e javës së 36-të në Serie A. Në minutën e 39’ ishte Matteo Politano i cili shënoi duke mposhtur portierin e skuadrës mike. Në minutën e 86′ në “San Siro”, falë Ivan Perisic Interi mori rezultatin 2-0 duke fituar 3 pikë të arta për të vulosur një vend në zonën Champions.

Llogaritë e Championsit në Serie A, ja ç’ndodh në rast të pikëve të barabarta

Kanë mbetur edhe dy ndeshje nga përfundimi i Serie A dhe “lufta” për vendin e katërt mbetet e hapur. Inter, Milan, Atalanta dhe Roma mund ta mbyllin kampionatin me pikë të barabarta dhe në këtë skenar futen në lojë ndeshjet direkte. Më poshtë trajtohen të gjitha skenaret e mundshme dhe cili ekip merr biletën për në Champions në rast se pas javës së 38-të, tabela e Serie A do të ketë tri ekipe ose të katërta me pikë të barabarta.

Inter-Atalanta-Milan-Roma: Kualifikohet Interi dhe Milani

Inter-Atalanta-Roma: Kualifikohet Atalanta dhe Roma

Inter-Atalanta-Milan: Kualifikohet Inter dhe Atalanta

Inter-Roma-Milan: Kualifikohet Inter dhe Milan

Etiketa: Chievo