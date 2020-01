Interi pranë goditjes së radhës, sulmuesi i Çelsit zbret në Milano

Moses nuk ka arritur të përshtatet me futbollin turk dhe dëshiron një eksperiencë të re. Zikaltrit janë klubi që kanë insistuar për të siguruar shërbimet e nigerianit. “Sky Sport” raporton se sulmuesi do të huazohet deri në fund të sezonit në Milano, me mundësinë e blerjes për 10 milionë euro.









Sipas medieve italiane marrëveshja mund të quhet e mbaruar dhe Moses ka udhëtuar drejt Milanos për të kryer vizitat mjekësore. Ditët e ardhshme pritet zyrtarizimi i tij si lojtari më i ri në dispozicion të Kontes. Moses qëndroi një sezon e gjysmë në Stamboll, ku u aktivizua në 23 ndeshje, duke arritur të regjistrojë 5 gola dhe 2 asiste.Vipsport